Nedeljko Bilkić otkrio je u emisiji Amidži šou da mu je svojevremeno Josip Broz Tito zabranio da peva određene pesme, te da su mu čak sklonili i mikrofon u njegovoj rezidenciji.

"Zbog čega pred Titom niste mogli da pevate pesmu "Kad bih mogao da se podmladim", pitao je Ognjen Amidžić.

"Tačno je bilo zabranjeno, dat mi je spisak pesama koje mogu da pevam. Za tu jednu Novu godinu, on je mene pohvalio, kad smo seli zajedno i rekao: "Vi bogati Bilkiću imate jak glas, vi ste meni sinoć probili uvo". Pevali smo u njegovoj rezidenciji, kad sam ja izašao, oni meni sklonili mikrofon.Terezi Kesoviji su rekli samo: 'Vi ste završili pevanje, nema više'", rekao je Bilkić.

"Tito je voleo samo vesele pesme" U jednom intervjuu koji je ranije dao za Kurir, Nedeljko je pričao o situacijama kada je pevao Josipu Brozu Titu. "Sve Nove godine sam dočekivao u Jugoslaviji. U inostranstvo sam išao na turneje. Izdvojio bih jednu Novu godinu kada smo pevali kod maršala Tita na Brionima, da čujete koja ekipa: Zdravko Čolić sa Lokicama, Tereza Kesovija, Ljiljana Čavoli, moja Dušica, ja, Živan Saramandić sa suprugom, Mija Aleksić, glumci... To je izgledalo fantastično. Bilo je oko 200 zvanica." Za ovalnim stolom su sedeli Tito i ostali rukovodioci, među njima je bila glumica Mira Stupica.