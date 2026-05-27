Aleksandar – sastavljeno je od dve grčke reči: glagola aléxo i genitiva imenice andrós (anér) što znači “zaštitnik”, odnosno “onaj koji brani ljude”; Vladar iz istorije: Aleksandar Obrenović je bio srpski kralj, poslednji iz dinastije Obrenović, koji je, zajedno sa svojom suprugom kraljicom Draga Obrenović, ubijen u Majskom prevratu1903. Kralj Aleksandar je bio sin kralja Milana i kraljice Natalije Obrenović.

Vukan – Značenje imena dolazi od imenice vuk; Vladar iz istorije: zetski kralj Vukan Nemanjić, sin Stefana Nemanje.

Vukašin – ime potiče od dve imenice srpskog jezika i to “vuk” i “sin”; Vladar iz istorije: Kralj Vukašin Mrnjavčević bio je srpski srednjovekovni velikaš i kralj od 1365. do 1371. godine.

Dušan – dovodi se u vezu da imenicom duša i duh, ali i sa crkvenim praznikom Duhovi. Kada se detetu nadene ovo ime, pretpostavljalo se da će biti vedrog duha i da će dugo živeti; Vladar iz istorije: Dušan Silni, srednjevekovni kralj i prvi srpski car, sin Stefana Dečanoskog.

Đurađ – od Georgije što znači “onaj koji obrađuje zemlju”; Vladar iz istorije: srpski despot rođen 1377., vladao 1427-1456 godine, drugi sin Vuka Brankovića i Mare, ćerke kneza Lazara.

Zavida – zaštitno ime, kome mogu samo zavideti; Vladar iz istorije: Vladar Zete, otac Stefana Nemanje, rodonačelnika dinastije Nemanjića.

Konstantin – vodi poreklo od latinske reči “constantinus”, a u značenju “konstantan, postojan, stalan, čvrst”; Ličnost iz istorije: Konstantin Nemanjić, srpski princ i sin kralja Milutina.

Lazar – ime je hebrejskog porekla i u prevodu znači “Bog je pomogao” ili “onaj kome Bog pomaže”; Vladar iz istorije: Srpski knez Lazar Hrebeljanović i oblasni gospodar iz 14. veka sa prestonicom u Kruševcu.

Marko – postoje dva izvora o značenju imena, prema jednom, prevod ovog imena bi bio “rođen u martu”, prema drugoj, pridev “mas, maris” što znači “muževan”; Vladar iz istorije: Kraljević Marko ili Marko Mrnjavčević, sin Kralja Vukašina, srpski vlastelin, koji je vladao u razdoblju 1371-1395 u kraju oko Prilepa poznatom kao Prilepsko kraljevstvo.

Milan – od prideva mio, drag; Vladar iz istorije: Posle ubistva kneza Mihaila Obrenovića, za novog naslednika je proglašen Milan Obrenović. Knez Milan Obrenović je 1872. godine preuzeo vlast od namesništva.

Miloš – od prideva “mio”, muško ime Miloš se slobodno prevodi kao “onaj koji je rođen mio” ili “onaj koji je milosan”; Vladar iz istorije: Miloš Obrenović bio je knez Srbije od 1817. a pre toga drugi vrhovni vožd od 1815. godine. Godine 1830. dobio je dostojanstvo naslednog Kneza.

Milutin – potiče od prideva “mio”; Vladar iz istorije: Srpski kralj Milutin, jedan od najmoćnijih srpskih vladara, sin Uroša I.

Mladen – izvedeno od reči “mlad” koje znači “zauvek mlad, mladolik, čio i vitalan”; Ličnost iz istorije: srpski vlastelin iz prve polovine XIV veka i rodonačelnik porodice Branković. Bio je u službi kralja Milutina, Stefana Dečanskog i cara Dušana. Nosio je titulu župana, a kasnije i vojvode.

Momčilo – momak, da bude lep stasit momak, momčina; Ličnost iz istorije: Vojvoda ili Sevastokrator Momčilo, snažni srpski razbojnik kansnije feudalni vlastelin zapadnih Rodopa.

Nemanja – Ništa mu ne manja, ne fali; Vladar iz istorije: Veliki župan Stefan Nemanja, rodonačelnik dinastije Nemanjića

Nikola – potiče od grčke reči koja znači pobeda, dakle “pobednik”, odnosno “onaj koji donosi pobedu”; Ličnost iz istorije: Nikola Altomanović – srpski velikaš, vojskovođa i ratnik iz druge polovine XIV veka. Vladao je širokim prostorom od Rudnika do Jadranskog mora.

Petar – potiče iz starogrčkog jezika, odnosno od reči “petros”, koja znači kamen ili stena, onda bi slobodan prevod bio “onaj koji je čvrst kao kamen”; Vladar iz istorije: Petar I Karađorđević je bio kralj Srbije, od 1903. do 1918. i kralj Srba, Hrvata i Slovenaca od 1918. do 1921. godine.

Rastko – rast, hrast što zači da raste i da poraste veliki, da bude veliki i jak poput hrasta; Ličnost iz istorije: Rastko Nemanjić kasnije Sveti Sava, prvi srpski arhiepiskop. Sin Stefana Nemanje.

Stefan – venac, kruna Vladar iz istorije: Stefan Nemanjić ili Stefan Prvovenčani, sin Stefana Nemanje.

Uglješa – poreklo imena je crn, mrk, taman odnosno garav; Ličnost iz istorije: Uglješa Mrnjavčević, brat kralja Vukašina, srpski despot, upravljao Serskom oblasti.

Uroš – potiče od imenice “ur” što znači gospodar, a nastavak koji ima je oznaka za deminutiv, te bi ime Uroš moglo da se prevede kao “mali gospodar” ili “gospodičić”; Vladar iz istorije: Stefan Uroš I srpski kralj od 1241 – 1276., sin Stefana Prvovenčanog.

Hrelja – pretpostavlja se da muško ime Hrebljan, od koga se smatra da je izvedeno i Hrelja ili Relja, potiče od glagola “hrliti” ili “brzati”; Ličnost iz istorije: Hrelja Ohmućević velikaš srpske srednjevekovne države i protosevast pod kraljem Stefanom Dušanom.