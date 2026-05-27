Nalazi se u ibarskoj klisuri kod Kraljeva. Izgrađen je na potpuno fenomenalnom mestu, na vrhu brda, oko koga reka Ibar pravi oštru okuku čime podnožije brda okružuje sa tri strane.

Maglič je još jedan u nizu gradova (pored Novog Brda, Smedereva itd.) kog su podigli Srbi. Nije postojao u antičko doba. Iako postoji pominjanje kralja Stefana Prvovenčanog kao ktitora, Maglič je najverovatnije sazidao kralj Uroš I Nemanjić (1241-1276) nakon strašne invazije Mongola na Srbiju kako bi sprečio njihove buduće prodore kroz Ibarsku klisuru i zaštitio dalji prilaz Raškoj i Kosovu i svojoj zadužbini Sopoćanima i Nemanjinoj Studenici.

Munjevito jačanje i širenje srpske države, dovodi do toga da Maglič gubi na vojnom i strategijskom značaju jer je postao utvrđenje u srcu države, daleko od granica i potencijalnih osvajača. Zato nije ni čudo da je u njemu bilo sedište srpskog arhiepiskopa Danila II (1324-1337) koji je iz Magliča upravljao sve većim i značajnijim poslovima Srpske crkve. Grad je obilovao prelepim hramovima, a u njemu je organizovano i pisanje i prepisivanje srpskih crkvenih knjiga.

Neposredno pred pad Smedereva 1459. godine, i Maglič pada pod turskom najezdom. Njegov raskoš i značaj kao crkvenog grada opada. Tokom Velikog bečkog rata između Austrije i Turske, koji je trajao od 1683. do 1699, Maglič postaje sedište ustanka lokalnih Srba koji oslobađaju i Koznik. Iz Magliča su organizovali uspešne udare po osmanlijskim posadama u drugim naseljima.

Nakon propasti ustanka, i Velike seobe Srba 1690. godine pod patrijarhom Arsenijem III Crnojevićem, Maglič se vraća u turske ruke i biva napušten i prepušten zubu vremena kao i većina utvrđenja širom Srbije.

Tokom Drugog srpskog ustanka (1815-1817) je kod Magliča postavljena zaseda Turcima koji su dolinom Ibra nadirali iz pravca Raške i Novog Pazara. Knez Miloš Obrenović je naredio vojvodi Radoslavu Jelečaninu da sakupi narod ibarskog kraja i tu zaustavi Turke, što je on i učinio.