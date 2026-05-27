Baklava je jedan od kolača bez kojeg mnogi ne mogu da zamisle bajramsku sofru.

Njeni slojevi tankog testa, orasi i agada decenijama su deo porodičnih okupljanja, mirisa iz kuhinje i trenutaka kada se gosti dočekuju kafom i nečim slatkim. Iako postoje brojne verzije ovog kolača, od pistaća do badema, mnogi domovi i dalje pripremaju tradicionalnu baklavu sa orasima.

Upravo to se najčešće nalazi na bajramskim trpezama širom Bosne i Hercegovine.

Sastojci:

Za pripremu klasične baklave potrebno vam je

oko 500 grama tankog testa za baklavu,

700 grama mlevenih oraha,

250 grama putera ili margarina i

malo ulja za premazivanje.

Za agadu će vam biti potrebno oko kilogram šećera, litar vode i nekoliko kriški limuna.

Priprema:

Pre sklapanja baklave, potrebno je istopiti puter i pomešati ga sa malo ulja kako bi testo ostalo sočno i lepo porumenilo. Pleh se podmaže masnoćom, a zatim se stavljaju dva ili tri sloja testa, koji se lagano premažu. Nakon toga dolazi sloj oraha, i postupak se ponavlja dok se materijal ne potroši.

Posebno je važno da poslednjih nekoliko slojeva bude samo testo kako bi baklava nakon pečenja dobila prepoznatljivu zlatnu koricu. Pre pečenja, baklava se seče na kockice ili rombove, a mnogi ljudi stavljaju pola oraha u sredinu svakog komada kao ukras.

Peče se u zagrejanoj rerni na oko 180 stepeni, obično između 45 minuta i sat vremena, dok ne dobije lepu zlatno-smeđu boju.

Za to vreme se priprema agda. Šećer i voda se kuvaju zajedno, a pred kraj se dodaju kriške limuna, koje daju blagu svežinu i sprečavaju kristalizaciju šećera. Agda ne sme biti previše gusta, jer tada baklava može postati tvrda.

Jedno od najčešćih pitanja prilikom pripreme baklave je da li se vruća baklava preliva hladnom ili toplom agadom. Mnogi domaći recepti preporučuju da baklava bude vruća, a agda mlaka, kako bi kolač ravnomerno upio sirup i ostao sočan.

Nakon prelivanja, najbolje je ostaviti baklavu nekoliko sati, a idealno preko noći, kako bi se svi slojevi lepo povezali.

Domaća kafa se najčešće služi uz baklavu za Bajram, a u mnogim porodicama prvi zalogaj Bajrama je simbol zajedništva, tradicije i vremena provedenog sa voljenima.