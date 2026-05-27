Najvažniji razlog vezan je za Kosovsku bitku. Prema narodnom predanju, nakon ove bitke na Kosovu Polju, iz krvi poginulih srpskih junaka nikli su crveni božuri. Zbog toga se božur često tumači kao simbol žrtve, hrabrosti i stradanja.

Vremenom je ovaj cvet postao deo narodne tradicije i umetnosti — pojavljuje se u epskim pesmama, vezu, narodnim nošnjama i ornamentici. Njegova jarka crvena boja dodatno pojačava simboliku života, krvi i obnove .

Iako božur nije zvanično proglašen za nacionalni cvet Srbije, u kulturnom smislu ima snažan status i često se doživljava kao „srpski cvet“.

Božur je biljka kojoj je potrebno najmanje tri godine da bi dostigla svoju potpunu lepotu i raskoš u vašem dvorištu. Ako vidite kod komšije u dvorištu bogat grm božura, znajte da je ta osoba izuzetno strpljiva.

Da li se isplati čekati božur tri godine? Da, apsolutno. Samo pogledajte taj prelepi, bogati cvet i sve će vam biti jasno.

Da bi božur bio bogat, jak i cvetao dugo, potrebno je da u proleće uradite ove 3 stvari: 1. Nastavite sa zalivanjem božura

Božur treba orezati u jesen, što znači da u proleće na mestu božura stoji samo par novih izdanaka ili gola zemlja. Sve što treba da uradite u ovom periodu je da nastavite da zalivate mesto na kojem će izbiti božur. Božurima koji izlaze iz mirovanja potrebno je puno vode da bi održali rast novih listova i cvetova.

Generalno, što je biljka veća, to joj je potrebno više vode. A pošto božuri zaista vole sunce, što više sunca dobijaju, to će im biti potrebno više vode da bi ostali hidrirani i da bi rasli.

Pokušajte da izbegavate zalivanje listova mladih božura.