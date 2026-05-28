SPC danas slave Prepodobnog Pahomija Velikog. Rodom je bio Misirac, a u mladosti neznabožac. Kao vojnik učestvovao je u borbi cara Konstantina protiv Maksencija.

Doznavši od hrišćana za jednoga Boga i videvši njihov život, Pahomije se krstio i otišao u Tivaidsku pustinju, znamenitom podvižniku Palamonu, kod koga se deset godina učio životu podvižničkom.

Predanje kaže da mu se tada javio glas anđela u odelu shimnika, na mestu zvanom Tavenisiot, i dao mu daščicu, na kojoj je bio napisan ustav opštežitelnog manastira.

Naredio je da takav manastir ustroji na tom mestu, proričuvši mu da će se u tom manastiru skupljati mnogi inoci radi spasenja duša. Rečeno - učinjeno, a kada se broj inoka uvećao, Pahomije je osnovao još šest manastira. Broj njegovih učenika iznosio je do sedam hiljada.

Prema narodnom verovanju, onaj koji danas započne posao kojim želi sa uspehom da se bavi, to će mu se i ostvariti. Zato nikako nemojte zaboraviti da se danas odvažite da započnete, šta god želite da radite uspešno do kraja godine, a onda verujete i "gledate kako se ostvaruje, kako se čudo dešava". Smirenje, trudoljublje i uzdržanje ovog svetog oca bilo je i ostalo redak primer za podražavanje ogromnog broja monaha.

Bezbrojna čuda mu se pripisuju.

"I pobudi mnoge da pođu putem spasenja. I upravi mnoge na put istine. Bi i osta veliko svetilo Crkve i veliki svedok istine i pravde Hristove".