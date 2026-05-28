Nije dovoljno samo ispiranje: Ovako se pravilno čiste jagode

Jedan sastojak koji koristimo u spremanju hrane, odličan je za dezinfekciju i ćišćenje od toksina.

Reč je o alkoholnom sirćetu.

Sirće kao i soda bikarbona brzinom svetlosti ubijaju mikroorganizme na voću i površinama.

Voće se prvo ostavi u sirćetu dvadeset minuta, a nakon toga se može malo isprati i ostaviti u mešavini sode bikarbone i vode. To je najbolji način da budete sigurni da je oprano.

Već možemo da kupimo prve jagode, doduše po paprenim cenama, ali uskoro nas očekuje prava sezona ovog sočnog voća kada ćemo do mile volje moći da uživamo u slađenju.

Loren Mekenzi Gambrel daje još jedan način kako da dođemo do čistih jagoda. Ona je odlučila da eksperimentiše sa pranjem jagoda. Na TikToku je podelila viralni snimak u kome se tvrdi da je jagode neophodno oprati u slanom rastvoru vode i sirćeta, te da se samo tako mogu očistiti od prljavštine na njima i potencijalno sitnih, gotovo nevidljivih insekata, odnosno vinskih mušica.

Loren je u veću posudu sipala rastvor vode i sirćeta u odnosu 4 prema 1, te dodala malo soli, a potom je u ovu smesu potopila jagode, i ostavila ih da stoje oko 5 minuta.

Loren je nije mogla da veruje šta je sve našla u vodi! Brojne nečistoće ispale su iz voća, a ona je istakla da očigledno nije znala sve do sada kako se ispravno peru jagode.

NJena objava postala je hit i podeljena je više od 120 hiljada puta.