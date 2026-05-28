Gastronomija
Alo!
Nije dovoljno samo ispiranje: Ovako se pravilno čiste jagode
Shutterstock / Yenny Silvia

Nije dovoljno samo ispiranje: Ovako se pravilno čiste jagode

10:00
|
0
Autor:  Jadranko Žugić

Pravilno pranje jagoda će u potpunosti istrebiti sve nečistoće.

 

Jedan sastojak koji koristimo u spremanju hrane, odličan je za dezinfekciju i ćišćenje od toksina.

Reč je o alkoholnom sirćetu.

Sirće kao i soda bikarbona brzinom svetlosti ubijaju mikroorganizme  na voću i površinama. 

Voće se prvo ostavi u sirćetu dvadeset minuta, a nakon toga se može malo isprati i ostaviti u mešavini sode bikarbone i vode. To je najbolji način da budete sigurni da je oprano.

Već možemo da kupimo prve jagode, doduše po paprenim cenama, ali uskoro nas očekuje prava sezona ovog sočnog voća kada ćemo do mile volje moći da uživamo u slađenju.

Loren Mekenzi Gambrel daje još jedan način kako da dođemo do čistih jagoda. Ona je odlučila da eksperimentiše sa pranjem jagoda. Na TikToku je podelila viralni snimak u kome se tvrdi da je jagode neophodno oprati u slanom rastvoru vode i sirćeta, te da se samo tako mogu očistiti od prljavštine na njima i potencijalno sitnih, gotovo nevidljivih insekata, odnosno vinskih mušica.

Loren je u veću posudu sipala rastvor vode i sirćeta u odnosu 4 prema 1, te dodala malo soli, a potom je u ovu smesu potopila jagode, i ostavila ih da stoje oko 5 minuta.

Loren je nije mogla da veruje šta je sve našla u vodi! Brojne nečistoće ispale su iz voća, a ona je istakla  da očigledno nije znala sve do sada kako se ispravno peru jagode.

NJena objava postala je hit i podeljena je više od 120 hiljada puta.

jagode alo lepote srbije ispiranje

Povezane vesti

Ovo cveće će ukrasiti vašu baštu bez zalivanja: 6 najboljih višegodišnjih biljaka koje se same održavaju
Foto: Shutterstock | Shuterstoock

Ovo cveće će ukrasiti vašu baštu bez zalivanja: 6 najboljih višegodišnjih biljaka koje se same održavaju

08:25 | 0
Slavimo svetog Pahomija Velikog: Sve što danas započnete biće uspešno, ovo su običaji
Rina

Slavimo svetog Pahomija Velikog: Sve što danas započnete biće uspešno, ovo su običaji

06:21 | 0
„U našu zgradu doselio se muškarac sa 2 žene, ali jedna nikada nije izlazila iz stana“: Komšije su zaobilazile njihova vrata kad su čuli šta se krije iza
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Leszek Szelest

„U našu zgradu doselio se muškarac sa 2 žene, ali jedna nikada nije izlazila iz stana“: Komšije su zaobilazile njihova vrata kad su čuli šta se krije iza

14:30 | 0
"Sklonili su mi mikrofon": Tito je našem legendarnom pevaču zabranio da peva ovu pesmu, evo zašto
FOTO: FB

"Sklonili su mi mikrofon": Tito je našem legendarnom pevaču zabranio da peva ovu pesmu, evo zašto

13:00 | 0
Nepismeni vladar Srbije koji je ubio svog kuma da se dodvori Turcima: Šok istina o Milošu koja je tresla dvor Obrenovića
vikipedija

Nepismeni vladar Srbije koji je ubio svog kuma da se dodvori Turcima: Šok istina o Milošu koja je tresla dvor Obrenovića

11:30 | 0
Komentari (0)
Prethodna vest Ovo cveće će ukrasiti vašu baštu bez zalivanja: 6 najboljih višegodišnjih biljaka koje se same održavaju
08:25 | 0
Sledeća vest ZVUČNA I KRATKA: Ovo su najlepša imena za devojčice
11:30 | 0

Najnovije

Najčitanije

1H

Nije dovoljno samo ispiranje: Ovako se pravilno čiste jagode

2H

Ovo cveće će ukrasiti vašu baštu bez zalivanja: 6 najboljih višegodišnjih biljaka koje se same održavaju

4H

Slavimo svetog Pahomija Velikog: Sve što danas započnete biće uspešno, ovo su običaji

14H

Evo zašto srpski cvet treba da ima svaka bašta: 3 stvari koje se rade u proleće da bi božur cvetao do kasnog leta

15H

Hoćete da vam sin bude jak i da ima pravo srpsko ime: Ovo su neka od imena koja su nosili najsnažniji Srbi!

19H

Starinska baklava koja se obavezno sprema za Kurban-bajram: Danima će ostati sočna, a ukus je prava fantazija

20H

„U našu zgradu doselio se muškarac sa 2 žene, ali jedna nikada nije izlazila iz stana“: Komšije su zaobilazile njihova vrata kad su čuli šta se krije iza

23H

Nepismeni vladar Srbije koji je ubio svog kuma da se dodvori Turcima: Šok istina o Milošu koja je tresla dvor Obrenovića

1D

KAKO SE PRAVILNO TREBA MOLITI BOGU? Suština samog života je u OVOME

1D

SLAVIMO SVETOG MUČENIKA ISIDORA HIOSKOG: Veoma važno je da ovaj dan provedete u molitvi i tišini

Vidi sve

Preporučujemo

Prizor kao iz bajke: Podno Golije smestio se stari kameni most - gradili ga Turci pre nekoliko vekova a on i danas kao nov (FOTO)
Rina

Prizor kao iz bajke: Podno Golije smestio se stari kameni most - gradili ga Turci pre nekoliko vekova a on i danas kao nov (FOTO)

Da li psi znaju kad lažemo?
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Da li psi znaju kad lažemo?

Koja je tajna apartmana 144 u Sokobanji? Andrić je ovde često dolazio, jedan detalj posebno intrigira
vikipedija

Koja je tajna apartmana 144 u Sokobanji? Andrić je ovde često dolazio, jedan detalj posebno intrigira

Sjajno izgleda: Završen prilazni put do staklenog vidikovca na Kablaru, meštani kažu - ovo je za nas ko sedmica na lotou

Sjajno izgleda: Završen prilazni put do staklenog vidikovca na Kablaru, meštani kažu - ovo je za nas ko sedmica na lotou

Ovo srpsko jezero zovu Jezero smrti: Krije mračne tajne, zastrašujući oblik ima, a pod vodom se i danas...

Ovo srpsko jezero zovu Jezero smrti: Krije mračne tajne, zastrašujući oblik ima, a pod vodom se i danas...

Vremenska prognoza