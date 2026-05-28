ZVUČNA I KRATKA: Ovo su najlepša imena za devojčice
Autor:  Jadranko Žugić

Kratka imena za devojčice poslednjih godina sve su popularnija među roditeljima.

 

Neka odišu modernim duhom, dok druga pripadaju bezvremenskoj klasici, pa predstavljaju savršen spoj tradicije i savremenog zvuka.

Kaja - ime je skraćenica više imena, poput Katarina, a poreklo seže od grčke reči "katharos" što znači čistoća, čistoća emocije.

Rita - više je tumačenja značenja ovog imena, a među njima su "uzvišena" i "ona koju Bog ljubi".

Sara - poreklo imena je u hebrejskoj reči "sarah" što znači princeza.

Tara - ime ima različita značenja u brojnim kulturama, a jedno od njih je zvezda. Često se povezuje i sa imenom reke i planine Tara.

Vita - ime izvedeno od latinske reči "vita" što znači život.

Una - ime je latinskog porekla i znači jedna, jedina.

Zara - ime je arapskog porekla i znači sjaj, blještavilo, s kurdskog se prevodi kao zlato, a može se tumačiti i kao izvedenica imena.

Mia - Pretpostavka je da je Mia skraćena varijanta imena Maria koje znači "velika dama". U romanskim jezicima "mia" znači "moja". Na grčkom "mea" znači "moja", "samo jedna".

Diva - dolazi od reči deva (devojka) ili je skraćeno od starog imena Divna. Može dolaziti i iz latinskog jezika u kojem znači "boginja".

Dora - ime grčkog porekla izvedeno od reči "doron" što znači dar ili poklon. Smatra se i skraćenom verzijom imena Teodora.

Nia - ime irskog porekla. Ovo je velška verzija starog irskog imena Niamh (Niv) što znači "sjaj".

Lea - Lea je jedna od mnogih različitih ženskih izvedenica muškog imena Leonardo, Leon i Leo. Lea je latinsko ime koje znači "lavica".

Tea - Ovo ime znači "boginja" na grčkom, a nadimak od dužeg imena Teodora.

Maša - Maša je varijanta imena Magdalena ili Marija, a zapravo je ruski nadimak za Mariju i znači "princeza ratnica".

Ema - Smatra se uglavnom da je uzeto od nemačkog "Emma" koje je izvedeno od germanskog "ermanischen, ermen, ermana, irmana", što znači "cela, sveobuhvatna, celokupna". Postoj i teorije da je skraćena verzija imena Emilija. 

Sara - Sara je ime hebrejskog porekla izvedeno od reči Sarai, čije je značenje "kneginja, princeza". Na arapskom ovo ime znači "ona koja donosi sreću, vesela i radosna."

Lara - Skraćeno od Larisa koje znači "zaštita" ili od grčke reči "laros" što znači "slatko".

Lana - Izvedeno od naziva biljke lan, a u prenesenom značenju znači "nežna, prefinjena". Skraćeni oblik slovenskog imena Svetlana, pa tako znači "svetla".

Nina - Gruzijsko ime: od grčkog naziva za asirski grad Ninos, ujedno i skraćeni oblik imena Angelina. Na Kečua jeziku "Nina" znači "vatra", "žar".

Hana - Hana je hebrejsko ime koje znači "milost, zahvalnost". Na arapskom ima značenje: "razumevanje, iskusna pametna žena".

Ena - Ime koje je nastalo od imena Irena (grčki naziv Eirene) što znači "mir, boginja mira". Na keltskom ima značenje "strastvena ili vatrena". Na irskom ima značenje "zahvalna".

Ana - Ana potiče iz starohebrejskog "Hannah" koje ima značenje "milost, zahvalnost", što je kasnije prešlo u latinski jezik i izgovaralo se "Anna". Od ovog imena izvedena su imena Aneta, Anita, Anja i Eta.

Nika - Ime Nika je izvorno grčkog porekla, a Nika je bila boginja pobede.

