Neka odišu modernim duhom, dok druga pripadaju bezvremenskoj klasici, pa predstavljaju savršen spoj tradicije i savremenog zvuka.

Kaja - ime je skraćenica više imena, poput Katarina, a poreklo seže od grčke reči "katharos" što znači čistoća, čistoća emocije.

Rita - više je tumačenja značenja ovog imena, a među njima su "uzvišena" i "ona koju Bog ljubi".

Sara - poreklo imena je u hebrejskoj reči "sarah" što znači princeza.

Tara - ime ima različita značenja u brojnim kulturama, a jedno od njih je zvezda. Često se povezuje i sa imenom reke i planine Tara.

Vita - ime izvedeno od latinske reči "vita" što znači život.