Četiri pitanja koje je Jung postavljao pacijentima na terapiji
Autor:  Jadranko Žugić

Postoje četiri pitanja koje je Karl Jung postavljao svojim pacijentima na terapiji.

 

Karl Gustav Jung (1875–1961) bio je švajcarski psihijatar i jedan od osnivača analitičke psihologije. Isprva je bio Frojdov učenik, ali je kasnije razvio sopstveni pravac i postao njegov intelektualni protivnik. Jungove ključne ideje odnose se na arhetipove, kolektivno nesvesno i duhovnu potragu čoveka.

Za razliku od mnogih savremenika, verovao je da su psihološke osobine u velikoj meri urođene. Ličnost se ne oblikuje isključivo pod uticajem okruženja - postoje unutrašnje crte na koje ne možemo direktno uticati.

Jung je bio autor brojnih naučnih radova i popularnih psiholoških knjiga. Smatra se da je u terapijskoj praksi koristio nekoliko ključnih pitanja kako bi pomogao ljudima da otkriju svoju pravu suštinu.

Ne pitajte "zašto", već: "čemu mi to služi?"

Koliko često se u sebi zapitate: "Zašto sam ovakav/ovakva?"

Još je korisnije postaviti pitanje: "Zašto mi je to potrebno?" ili "Kakvu korist imam od ovog stanja?"

U psihologiji se to često naziva sekundarnom dobiti - skrivenom koristi koju imamo od sopstvenih problema, iako to na prvi pogled ne deluje logično.

Mnoge svakodnevne i složene situacije mogu se razumeti upravo kroz tu prizmu.

Šta ostaje kada bol nestane?

Ponekad se problemi toliko ukorene u život da osoba više ne zna ko je bez njih.

Bol – ne samo fizički, već i emotivni – može postati navika.

Uverenja poput: "Niko me ne voli", "Ja sam gubitnik", "Ne zaslužujem sreću" postaju deo identiteta. Iako razaraju, toliko se učvrste u psihi da ih je potrebno iščupati iz korena, kao korov iz bašte.

Sloboda od tih ograničenja jeste prijatna, ali i nepoznata - a zato često i zastrašujuća. Ipak, odgovor na pitanje šta ostaje kada bol nestane otvara sledeći nivo života: stabilniji, mirniji i ispunjeniji.

Kako obmanjujem samog sebe?

Mentalna snaga počinje iskrenošću prema sebi.

Kada ste iskreni, možete videti gde vas zaista boli i čega se zaista plašite.

LJudi često rade stvari koje ne žele, a zatim se uveravaju da je "sve u redu". Ključno je pitanje:

Da li ste svesni svojih izbora - ili se samo zavaravate?

Koji strah stalno izbegavam?

Rast počinje suočavanjem sa najvećim strahom.

Ako se on ignoriše, ceo život može proći u bežanju - a da se ne zna od čega se zapravo beži.

Posmatrajte svoje svakodnevne odluke. Da li primećujete obrazac?
Obratite pažnju na to kako se osećate u različitim situacijama. Refleksija često otkriva skriveni strah.

Ko ste kada vas niko ne vidi?

Kada ste sami sa sobom - da li skidate društvene maske?
Da li vam je tada prijatno ili nelagodno?

Važno je prepoznati svoje osnovno stanje - ono što jeste kada ne igrate nijednu ulogu.
Pitanja koja vode ka tome su:

• Ko sam ja zaista?
• Ko sam ja van društvenih očekivanja?

Odgovori nisu uvek laki, ali su oslobađajući.

Upoznavanje sopstvenog pravog ja i prihvatanje svih svojih osobina donosi unutrašnju snagu: mentalnu stabilnost, otpornost na stres i jasno razumevanje sopstvenih emocija i želja.

