Prirodno raste u delovima Evrope i Azije, ali se danas može pronaći širom sveta, uglavnom na zapuštenim mestima, pored puteva i na zemljištu koje nije obrađeno.

Koliko je beladona opasna?

Svi delovi biljke, listovi, cvetovi, koren i plodovi, izuzetno su otrovni za ljude, pse, mačke i konje. Posebnu opasnost predstavljaju njene tamne bobice koje imaju sladak ukus i lako mogu privući decu.

Beladona utiče direktno na nervni sistem, a trovanje može izazvati:

halucinacije

vrtoglavicu

ubrzan rad srca

konfuziju

probleme sa disanjem

pa čak i smrt

Otrovne supstance koje sadrži su atropin, hiosciamin i skopolamin.

Zanimljivo je da ptice i pojedine životinje mogu da jedu ovu biljku bez posledica, pa tako šire njeno seme. Čak i med koji pčele naprave od njenog nektara može biti toksičan za ljude.