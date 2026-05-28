Beladona, poznata i kao smrtonosna velebilja, jedna je od najotrovnijih biljaka na svetu i nikada ne bi trebalo da se sadi u dvorištu ili bašti. Ova biljka prepoznatljiva je po tamnozelenim listovima, ljubičastim zvonastim cvetovima i sjajnim crnim bobicama koje mogu biti posebno opasne za decu i kućne ljubimce.
Prirodno raste u delovima Evrope i Azije, ali se danas može pronaći širom sveta, uglavnom na zapuštenim mestima, pored puteva i na zemljištu koje nije obrađeno.
Koliko je beladona opasna?
Svi delovi biljke, listovi, cvetovi, koren i plodovi, izuzetno su otrovni za ljude, pse, mačke i konje. Posebnu opasnost predstavljaju njene tamne bobice koje imaju sladak ukus i lako mogu privući decu.
Beladona utiče direktno na nervni sistem, a trovanje može izazvati:
- halucinacije
- vrtoglavicu
- ubrzan rad srca
- konfuziju
- probleme sa disanjem
- pa čak i smrt
Otrovne supstance koje sadrži su atropin, hiosciamin i skopolamin.
Zanimljivo je da ptice i pojedine životinje mogu da jedu ovu biljku bez posledica, pa tako šire njeno seme. Čak i med koji pčele naprave od njenog nektara može biti toksičan za ljude.
Kako prepoznati smrtonosnu velebilju?
Beladona pripada porodici pomoćnica i raste kao visoka, žbunasta višegodišnja biljka koja može dostići oko metar visine i širine.
Prepoznatljiva je po:
- tamnozelenim ovalnim listovima
Gde najčešće raste beladona?
Smrtonosna velebilja najčešće raste na:
- zapuštenim parcelama
- deponijama
- kamenolomima
- pored puteva
- zemljištu koje je prekopavano ili oštećeno
Biljka se veoma brzo širi, naročito zahvaljujući pticama koje raznose seme.
Kako bezbedno ukloniti beladonu?
Ako primetite ovu biljku u dvorištu, veoma je važno da je uklanjate pažljivo i uz zaštitu.
Pre uklanjanja obavezno obucite:
- rukavice
- duge rukave i pantalone
- zatvorenu obuću
- zaštitne naočare ako je biljka velika
Biljku treba iskopati zajedno sa celim korenom, jer može ponovo izrasti i iz najmanjeg dela koji ostane u zemlji.
Nakon uklanjanja:
- biljku bacite u smeće, nikako u kompost
- alat dezinfikujte rastvorom varikine
- odeću odmah operite odvojeno od ostalog veša
Ako biljka ponovo izbije iz korena, stručnjaci preporučuju upotrebu neselektivnih herbicida poput glifosata, ali isključivo dok su izdanci mali.
- ljubičastim ili lavanda cvetovima u obliku zvona
- sjajnim crnim bobicama koje podsećaju na trešnje
Cvetovi se pojavljuju od juna do septembra, dok plodovi sazrevaju krajem leta.
Problem je što njene bobice mogu ličiti na jestive šumske plodove, zbog čega često dolazi do slučajnog trovanja.
Često se meša sa drugom biljkom
Beladona se često meša sa biljkom poznatom kao tvinberi hanisakl, jer obe imaju tamne bobice.
Međutim, postoji jedna važna razlika - beladona ima pojedinačne bobice, dok tvinberi hanisakl raste u paru. Takođe, cvetovi druge biljke su žuti, dok su kod beladone tamnoljubičasti.
