Nakon najavljenih povećanja penzija u Srbiji, posebnu pažnju privlače projekcije za korisnike vojnih penzija. Prema najnovijim ekonomskim kretanjima i planovima države, očekuje se da će tokom 2026. godine vojne penzije dostići rekordne iznose, prateći opšti trend rasta primanja najstarijih sugrađana.

Prosečna vojna penzija dostiže 105.000 dinara

Projekcije pokazuju da će se prosečna vojna penzija u Srbiji do kraja 2026. godine kretati oko iznosa od 105.000 dinara. Ovo povećanje dolazi kao rezultat sukcesivnih usklađivanja i povišica koje su planirane za kraj 2024. i tokom cele 2025. godine.

Trenutni podaci ukazuju na to da su vojne penzije tradicionalno više od prosečnih starosnih penzija zbog specifičnosti službe i staža, a novi rast će dodatno ojačati standard bivših profesionalnih vojnih lica.

Rast u sklopu plana "Skok u budućnost – Srbija 2027"

Ovaj skok primanja direktno je povezan sa državnim projektom "Skok u budućnost – Srbija 2027", kojim je predviđeno da prosečna penzija u celoj zemlji do 2027. godine dostigne nivo od 650 evra. Vojni penzioneri će, s obzirom na dosadašnju dinamiku, biti među prvima čija će prosečna primanja preći ovu psihološku i ekonomsku granicu.

Podsećamo, već od januara 2025. godine očekuje se dvocifreno povećanje svih penzija od oko 11 odsto, što će služiti kao glavna uvertira za projektovane iznose u 2026. godini.

Kako se obračunava uvećanje za vojna lica?

Vojne penzije se usklađuju na isti način kao i ostale penzije u sistemu Fonda PIO, primenom "švajcarske formule plus". To znači da rast zavisi od:

Kretanja prosečnih plata u zemlji;

Stope inflacije.

S obzirom na to da se očekuje stabilizacija inflacije i dalji realni rast zarada, vojna lica mogu očekivati da njihova kupovna moć u 2026. godini bude znatno veća nego u prethodnom periodu. Prema podacima iz 2024. godine, u Srbiji ima oko 70.000 korisnika vojnih penzija, koji će svi osetiti benefite ovih projekcija.