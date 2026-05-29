Mladoženja saopštio istinu na svadbi - gosti se naljutili

Priču je na forumu Redit podelio rođak mladoženje, objašnjavajući kako se veliko porodično slavlje njegovog brata pretvorilo u neprijatnu situaciju. Naime, par je tokom proslave pustio video u kojem su priznali da su se zapravo venčali još pre dve godine u gradskoj opštini. Gosti, koji su doputovali iz raznih mesta i uzeli slobodne dane kako bi prisustvovali ceremoniji, tek tada su saznali istinu, prenosi Dejli Mejl.

Neobičan početak ceremonije

Prema njegovim rečima, još na početku je bilo jasno da nešto nije sasvim uobičajeno. Mladoženja je gostima objasnio da su dva sveštenika otkazala dolazak zbog problema sa rasporedom, pa su zamolili prijatelja da preko interneta pribavi licencu i vodi ceremoniju.

„Sve je delovalo pomalo čudno, pogotovo jer je venčanje inače bilo vrlo dobro organizovano“, napisao je rođak.