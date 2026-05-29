Mladoženja saopštio istinu na svadbi - gosti se naljutili

Priču je na forumu Redit podelio rođak mladoženje, objašnjavajući kako se veliko porodično slavlje njegovog brata pretvorilo u neprijatnu situaciju. Naime, par je tokom proslave pustio video u kojem su priznali da su se zapravo venčali još pre dve godine u gradskoj opštini. Gosti, koji su doputovali iz raznih mesta i uzeli slobodne dane kako bi prisustvovali ceremoniji, tek tada su saznali istinu, prenosi Dejli Mejl.
Neobičan početak ceremonije
Prema njegovim rečima, još na početku je bilo jasno da nešto nije sasvim uobičajeno. Mladoženja je gostima objasnio da su dva sveštenika otkazala dolazak zbog problema sa rasporedom, pa su zamolili prijatelja da preko interneta pribavi licencu i vodi ceremoniju.
„Sve je delovalo pomalo čudno, pogotovo jer je venčanje inače bilo vrlo dobro organizovano“, napisao je rođak.
Otkrivanje tajne
Pravi šok usledio je oko sat vremena nakon početka proslave. Mladoženja je pustio video-snimak u kojem je otkriveno da su se on i mlada venčali još pre dve godine u opštini.
Kako je objasnio, za to nije postojao poseban razlog – nije bilo problema sa vizom, finansijama niti zdravstvenim okolnostima. Par je jednostavno odlučio da se jednog jutra venča i nikome to nije rekao.
Gosti su bili potpuno zbunjeni.
„Stariji ljudi u sali su pitali ostale šta se zapravo događa. Sve je delovalo potpuno nadrealno. Moj brat je nakon toga skoro teatralno spustio mikrofon, kao da želi da kaže: ‘Pa, zar nije zabavno?’“, prisetio se rođak.
Neprijatna scena na slavlju
Kasnije tokom večeri mlada je prišla roditeljima mladoženje i pitala ih kako im se dopalo „venčanje“. Oni su pokušali da budu diplomatični, ali su iskreno priznali da bi voleli da su ranije znali da ceremonija nije bila prava.
„Bilo je veoma lepo… ali voleli bismo da smo znali da je ovo zapravo samo proslava“, rekli su.
Prema rečima člana porodice, mlada je tada burno reagovala i počela da viče na svekra i svekrvu, optužujući ih da su pokvarili veče. Nakon tog trenutka atmosfera se naglo promenila, a mnogi gosti su odlučili da ranije napuste slavlje.
„Videlo se da je svima neprijatno“, napisao je autor objave.
Porodični odnosi posle svega
U danima nakon događaja roditelji mladoženje su se izvinili zbog načina na koji su izneli svoje mišljenje, ali su i dalje smatrali da je pogrešno što su dve godine držani u neznanju. Mladoženja, s druge strane, od tada gotovo da ne razgovara s njima i tvrdi da nisu učinili ništa loše.
Priča je na internetu izazvala burnu raspravu. Dok su neki branili pravo para da se venčaju kada i kako žele, drugi su smatrali da je problem u tome što su najbliži članovi porodice i gosti dovedeni u zabludu.
„Legalno venčanje pre velike ceremonije nije ništa neobično. LJudi to često rade zbog papira, osiguranja ili ličnih razloga. Ali saopštiti to svima tek na samom venčanju – to je zaista čudno“, napisao je jedan korisnik.
Drugi su isticali da nije problem u samom venčanju, već u tajni koja je trajala dve godine.
„Gostima nije lako da uzmu slobodne dane i putuju na slavlje, a onda shvate da su zapravo došli samo na veliku zabavu“, napisao je jedan komentator.
Neki su ipak pravili razliku kada je reč o najbližima.
„Da sam samo poznanik, verovatno mi ne bi smetalo. Ali da me sopstveno dete ili brat dve godine drži u neznanju – to bi me zaista pogodilo“, zaključio je drugi korisnik.
Komentari (0)