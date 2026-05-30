Ako ovo radite - preuzimate tuđi greh, a da niste ni svesni

Da li treba da se mešate u tuđe živote? Ili je bolje da se fokusirate na sebe i svoje probleme? Jedna žena nije mogla da zadrži svoje mišljenje za sebe. Stalno je nekome davala savete. NJeni bližnji su posebno patili zbog njene preterane zaštitničke nastrojenosti. NJen muž i ćerka su često bili ti koji su ispaštali.

To je dovelo do sukoba kod kuće. Devojka je uspela da završi univerzitet i pronađe posao, ali majka i dalje nije mogla da je ostavi na miru. Osećala je da njena ćerka ne može da živi normalan život bez njenih saveta.

Žena je bila duboko uznemirena kada je saznala za probleme kod ljudi koji su joj bliski. Doživljavala ih je kao svoju grešku, verujući da je napravila propust koji treba brzo ispraviti. U stvarnosti, nečiji problemi su njegova stvar. Čovek može sam da reši svoje poteškoće. Spoljašnji uticaj može samo da pogorša situaciju.

Da li je preterana zaštita opasna?

Osoba koja misli da sve zna može ozbiljno da greši. NJeno životno iskustvo nije uvek korisno. Lako je uništiti tuđi život. A niko ne želi kasnije da ispravlja sopstvene greške. Jedna žena bila je pravi kućni tiranin.

"Gresi drugih su vedar dan, a naši su noć bez meseca. Nismo lenji da brojimo tuđe grehe, ali naši su težak posao." - Alibekov Rašid

Svi su se trudili da joj udovolje i izvršavali su njena naređenja. Kupila je kuću, uzgajala kravu, kokoške i prasad i zasadila baštu sa povrćem. NJen muž je radio na imanju od ranog jutra do kasno u noć. Bilo mu je teško, pa su deca dolazila da pomognu vikendom i tokom praznika.

Nisu videli ništa od sela osim bašte i sena. Čak su i unuci morali da pomažu oko pljevljenja leja i čišćenja imanja. Nema ništa loše u fizičkom radu. Važno je samo ne preterivati.

Bitno je spojiti rad i odmor. Ali domaćica nikome nije davala priliku da se opusti. Mešala se bukvalno u svaki aspekt života. Uspela je da uništi brak svoje ćerke, okrene sina protiv tašte i tasta i osramoti unuku zbog njenog izazovnog izgleda.

Uživala je da širi glasine po selu o sopstvenoj deci. Istina, ni njene komšije nisu manje patile zbog nje. I uprkos svim tim "vrlinama", smatrala je sebe religioznom osobom.

"Ako vidiš tuđi greh, ispravi svoj." - Kineska poslovica

Žena je odlazila u crkvu, pa čak i tamo uspevala da pravi probleme, ogovara i deli savete. Sveštenik je razumeo da nema mnogo smisla pokušavati da urazumi takvu osobu. Pokušao je da joj objasni da nije ispravno mešati se u tuđe živote. Međutim, ona je verovala da je njena dužnost da vodi svoju decu i unuke.

Posebno se posvetila poljoprivredi nakon smrti muža. Ali kako je starila, tako je i njena snaga slabila. Deca nisu napustila majku i pokušavala su da joj pomognu. Naravno, domaćinstvo je postepeno propadalo. I žena je shvatila da ni ona nije večna. Došlo je vreme da se pobrine za svoju dušu.

LJudi često ne razumeju težinu osuđivanja. Na kraju krajeva, svi to rade i mnogima deluje bezazleno. Međutim, taj greh uništava unutrašnji mir. Fariseji i književnici bili su podjednako slepi. Isus Hrist ih je više puta pozivao na pokajanje i promenu.

Ali svi NJegovi pokušaji bili su uzaludni. Ti ljudi, zbog svog bezgraničnog ponosa, nisu imali šansu za spasenje. Ipak, bilo je izuzetaka. Na primer, Josif iz Arimateje bio je takođe član saveta.

Ali on je odbio da učestvuje u tom sramnom delu. Umesto toga, otišao je kod Pontija Pilata i zatražio telo Gospodnje. Zajedno sa Nikodimom oprali su ga, uvili u pokrov i položili u grob. Ta dvojica ljudi izabrala su drugačiji put.

I svako ima takvu priliku. Važno je samo prepoznati je i ne propustiti. Sveti Serafim Glinski upozoravao je na opasnost osuđivanja i savetovao da se borimo protiv te strasti.

"Osuđivanje drugih je duhovna slabost, a ne bezazlena stvar. Onaj ko osuđuje deli odgovornost sa grešnikom." - Prepodobni Serafim

(Stil)