Špecle su tradicionalno nemačko jelo koje se često spremalo u Jugoslaviji. One menjaju testeninu i mogu da se služe na najrazličitije načine, a priprema je toliko jednostavna, kao što su i sastojci jeftini.

Podseća na pravljenje knedli za supu, a mogu da se služe kao zamena za špagete, kao prilog uz meso sa umakom, uz gulaš, sa sirom...

Ali, postoji i slatka varijanta sa ovim testom, pa možete da je služite sa makom, orasima, čokoladom... Jugoslovenske domaćice su znale šta valja i često se ovo jelo nalazilo na trpezama.

Sastojci:

3 jajeta

3-5 kašika oštrog brašna

prstohvat soli

Priprema:

Umutite jaja i postepeno dodajte jaja jer smesa ne sme da bude previše gusta.

Testo treba da bude gušće nego za palačinke, a mnogo ređe nego ono koje se pravi za rezanca za supu. Iznad šerpe sa provrelom vodom stavite rende i kašikom sipajte smesu i onda polako povlačite kako bi napravili špecle i da one odmah upadaju u testo.

Ako imate okruglo rende, stavite ga preko šerpe i na isti način stavljajte i rendajte testo.

Skuvane špecle će isplivati na površinu, zatim ih procedite, a onda prelijte uljem, promešajte i poklopite.

Ponavljajte postupak dok ne potrošite testo.