Postoji ona čuvena rečenica „Sokobanja, Sokograd – dođeš star, odeš mlad“, i kada jednom prošetate njenim ulicama, postaje vam jasno zašto je ljudi toliko vole. Sokobanja nije samo mesto za lečenje i rehabilitaciju – ona je spoj prirode, istorije, planinskog vazduha i laganog života koji danas svima nedostaje.

Čim stignete u banju, prvo što ćete primetiti jeste neverovatno čist vazduh. Sokobanja se nalazi na oko 400 metara nadmorske visine i okružena je planinama, zbog čega je idealna za osobe koje imaju problema sa disajnim putevima, ali i za sve koji žele pravi beg iz grada.

Lekovita voda i tradicija duga vekovima

Sokobanja je poznata po svojim termalnim izvorima čija temperatura dostiže i do 45 stepeni. Još su Rimljani koristili ovu vodu za oporavak i lečenje, a kasnije su ovde dolazili i srpski kraljevi, književnici i poznate ličnosti.

Najpoznatije kupatilo je staro tursko kupatilo „Amam“, jedno od najstarijih u Srbiji, koje i danas predstavlja simbol banje. Pored wellness i spa centara kojih danas ima sve više, mnogi turisti upravo ovde žele da osete duh stare Sokobanje.

Priroda zbog koje turisti ostaju duže nego što su planirali

Jedna od najvećih prednosti Sokobanje jeste to što osim banjskog turizma nudi i mnogo sadržaja u prirodi. U blizini se nalaze izletišta Lepterija i Kalinovica, kao i srednjovekovni Sokograd koji se uzdiže iznad reke Moravice.

Poseban doživljaj je šetnja do vidikovaca sa kojih se pruža pogled na planine i guste šume istočne Srbije. Ljubitelji aktivnog odmora često obilaze Ozren i Rtanj, planinu obavijenu brojnim misterijama i legendama.

Tokom leta, veliki broj turista posećuje i Bovansko jezero koje se nalazi nedaleko od banje, idealno za kupanje, vožnju čamcem i vikend odmor u prirodi.

Raj za gurmane i ljubitelje domaće hrane

Sokobanja je poznata i po dobroj domaćoj kuhinji. U lokalnim restoranima mogu se probati specijaliteti istočne Srbije – domaća jagnjetina, roštilj, pite, kačamak i tradicionalni sirevi. Posebno mesto zauzimaju domaći sokovi, rakije i med iz ovog kraja.

Cene su i dalje pristupačnije nego u mnogim popularnim turističkim centrima, zbog čega je Sokobanja odličan izbor i za porodična putovanja.

Idealna destinacija tokom cele godine

Iako je leti najživlja, Sokobanja ima posebnu čar i tokom jeseni i zime. Magla koja se spušta niz planine, miris drveta iz kuća i topli bazeni stvaraju atmosferu pravog planinskog odmora.

Bilo da želite vikend u prirodi, spa uživanje, planinarenje ili samo nekoliko dana bez stresa i buke, Sokobanja je jedno od retkih mesta u Srbiji gde zaista možete da usporite i odmorite.