Dok šetate stazom oko Crnog jezera, okruženi mirisom borovine i tišinom planine, gotovo neočekivano nailazite na kameni spomenik neobičnog oblika. Na prvi pogled deluje skromno i nenametljivo, ali upravo u tome leži njegova posebnost. U srcu jedne od najlepših planina Balkana nalazi se mesto koje spaja prirodu i istoriju na veoma snažan način.

Na ploči uklesanoj u kamen stoji zapis da je upravo tu, jula 1942. godine, održano vojno-političko savetovanje na kojem je Josip Broz Tito doneo odluku o nastupanju proleterskih brigada u pravcu zapadne Bosne. Za ljubitelje istorije, ovo mesto predstavlja važan podsetnik na ratne događaje koji su obeležili prostor nekadašnje Jugoslavije.

Durmitor – mesto gde priroda i istorija dišu zajedno

Ono što ovaj spomenik čini posebnim nije samo istorijska važnost, već i ambijent u kojem se nalazi. Crno jezero, kao najpoznatiji simbol Durmitora, svakodnevno okuplja turiste iz celog sveta. Međutim, malo ko zastane da pažljivije pogleda ovaj kameni trag prošlosti.

Okružen gustim šumama i pogledom na smaragdnu vodu jezera, spomenik deluje kao deo same planine. Vremenom ga je priroda gotovo potpuno prigrlila – mahovina, kamen i drveće učinili su da izgleda kao da je oduvek bio tu.

Mesto koje podseća koliko je Durmitor više od turističke atrakcije

Durmitor nije samo destinacija za planinare, ljubitelje adrenalina i fotografije. Ovo područje krije veliki broj istorijskih lokaliteta, spomenika i priča koje govore o burnoj prošlosti Balkana. Upravo zato poseta ovom kraju nije samo uživanje u prirodi, već i svojevrsno putovanje kroz vreme.

Posebnu emociju izaziva činjenica da se istorijski događaji ovakvog značaja nisu odvijali u velikim gradovima i salama, već usred planinske tišine, pored jezera i pod otvorenim nebom Durmitora.

Kutak za one koji vole skrivene priče Balkana

Za putnike koji vole da otkrivaju manje poznate detalje sa svojih putovanja, ovaj spomenik predstavlja pravo malo otkriće. Nema velikih turističkih tabli, nema gužve i pompe – samo kamen, šuma i priča koju planina čuva već decenijama.

Ako vas put ovog leta odvede na Durmitor i do Crnog jezera, zastanite na trenutak kraj ovog spomenika. Možda ćete upravo tada shvatiti zašto neka mesta ostavljaju mnogo jači utisak od najpoznatijih turističkih atrakcija.