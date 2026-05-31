Potpuno je prirodno da se masnoća nakuplja u kuhinjama, jer provodimo dosta vremena u njoj. Osim rerne i ringli, i kuhinjski ormarići mogu s vremenom postati lepljivi od ulja i masnoće koje prskaju iz šerpi i tiganja.
Na tiktoku se mogu nać brojni saveti i recepti a čini se da je ovaj oduševio ljude širom sveta. Radi se o jednostavnoj mešavini od, svega, 3 sastojka, a sigurno ih već imate u kući.
Ova mešavima se može koristiti na svim površinama, od pločica do sudova.
Influenserka za čišćenje, Šantel Mila, preporučuje savet.
Potrebno je da promešate šolju tople vode, pola šolje belog sirćeta, jednu kašiku limunovog soka, a ako nemate limun, možete ga zameniti običnim deterdžentom za sudove. Pomešajte sastojke i sipajte ih u bocu sa raspršivačem kako biste olakšali čišćenje.
- Ova mešavina je veoma efikasna u uklanjanju masnoće i prljavštine u kuhinji - objašnjava Mila, a može se koristiti za čišćenje šporeta, ormarića, radnih površina, pa čak i ringli.
Takođe, četvrtina šolje belog sirćeta može se pomešati sa dve šolje vode i jednom kašičicom deterdženta za sudove kako biste dobili rastvor za pranje podova koji ostavlja dom 'osveženog mirisa'. Mila savetuje da, po želji, u ovu mešavinu možete dodati i malo alkohola za dezinfekciju i nekoliko kapi ulja nane.
Komentari (0)