Na tiktoku se mogu nać brojni saveti i recepti a čini se da je ovaj oduševio ljude širom sveta. Radi se o jednostavnoj mešavini od, svega, 3 sastojka, a sigurno ih već imate u kući.

Ova mešavima se može koristiti na svim površinama, od pločica do sudova.

Potrebno je da promešate šolju tople vode, pola šolje belog sirćeta, jednu kašiku limunovog soka, a ako nemate limun, možete ga zameniti običnim deterdžentom za sudove. Pomešajte sastojke i sipajte ih u bocu sa raspršivačem kako biste olakšali čišćenje.

- Ova mešavina je veoma efikasna u uklanjanju masnoće i prljavštine u kuhinji - objašnjava Mila, a može se koristiti za čišćenje šporeta, ormarića, radnih površina, pa čak i ringli.