Aktuelno
Alo!
Dan starih verovanja, narodnih običaja i strašnih upozorenja: Slavimo Duhovski ponedeljak, drugi dan velikog praznika - ako danas ovo uradite, nećete imati mira
vikipedija

Dan starih verovanja, narodnih običaja i strašnih upozorenja: Slavimo Duhovski ponedeljak, drugi dan velikog praznika - ako danas ovo uradite, nećete imati mira

07:00
|
0
Autor:  Teodora Tojagić

Duhovski ponedeljak obeležava se kao drugi dan praznika Silaska Svetog Duha na apostole. U narodu je poznat po običajima kićenja kuća zelenilom, paljenja sveća i sećanja na pokojne.

 

Dan nakon praznika Svete Trojice, poznat kao Duhovski ponedeljak, odnosno Ponedeljak Duhovski, jedan je od značajnih dana u pravoslavnom kalendaru. Obeležava se uvek u ponedeljak, 51 dan posle Uskrsa, kao drugi dan praznika Silaska Svetog Duha na apostole, poznatog i kao Trojice ili Pedesetnica.

Ovaj dan posvećen je Svetom Duhu, a u narodnoj tradiciji duboko je povezan i sa sećanjem na preminule, ali i sa prirodom, za koju se veruje da je tada ispunjena posebnom duhovnom energijom.

Običaji i verovanja: Zelenilo, venčići i mir u domu

Jedan od najrasprostranjenijih običaja jeste kićenje kuća zelenilom. Grančice leske, hrasta, lipe i bukve, kao i trava i cveće, unose se u domove i crkve. Veruje se da zelenilo donosi zdravlje, plodnost i blagostanje, ali i štiti dom od loših sila.

U hramovima i domaćinstvima vernici pletu venčiće od cveća i trave, koji se potom čuvaju kao simbol blagoslova. U pojedinim krajevima veruje se da devojke koje poklone venčić momku donose sreću u ljubavi, a da će se mladići do kraja godine oženiti.

Poseban običaj vezan je i za umivanje vodom u kojoj je stajalo cveće od venčića, za koje se veruje da donosi zdravlje i “čistoću lica tokom cele godine”.

Sećanje na preminule i porodična trpeza

Duhovski ponedeljak u mnogim krajevima Srbije posvećen je i pokojnicima. Ljudi pale sveće na grobljima, ostavljaju hranu i prisustvuju molitvi za duše preminulih, verujući da se tog dana duše vraćaju među žive.

U nekim krajevima priprema se i žito (koljivo), vino i slavski kolač, dok se u zapadnoj i južnoj Srbiji praktikuje običaj "odlaska u duše", kada se hrana deli u ime pokojnika.

U zapadnoj Srbiji poznat je i običaj postavljanja simbolične trpeze na grobovima, kako bi se, prema verovanju, dušama umrlih obezbedila uteha i mir.

Mir i tišina, bez teških poslova

Na Duhovski ponedeljak se tradicionalno ne obavljaju teški fizički poslovi. Posebno se izbegavaju rad u polju i poslovi sa iglom i koncem. U narodu se veruje da onaj ko radi na ovaj dan "neće imati mira tokom godine".

Zbog toga se ovaj dan provodi u tišini, molitvi i porodičnom okupljanju. U mnogim kućama priprema se i bogatija trpeza, kao simbol poštovanja praznika i duhovne sabranosti.

Praznik sabornosti i duhovnog početka Crkve

Silazak Svetog Duha na apostole, koji se obeležava na Trojice i u nastavku praznika, smatra se početkom života Crkve. Prema predanju, tog dana apostoli su ispunjeni Duhom Svetim počeli da propovedaju, a oko tri hiljade ljudi poverovalo je u njihovu propoved i krstilo se.

Zbog toga se Duhovi u pravoslavlju nazivaju i "rođendanom Crkve", a praznik traje tri dana i obeležava se crvenim slovom.

duhovski ponedeljak alo lepote srbije

Povezane vesti

5 sobnih biljaka koje će rashladiti vaš dom bez klime i ventilatora: Jednostavne su za održavanje i ulepšavaju prostor
Foto: Shutterstock

5 sobnih biljaka koje će rashladiti vaš dom bez klime i ventilatora: Jednostavne su za održavanje i ulepšavaju prostor

10:00 | 0
Tradicionalno srpsko jelo za koje vam treba samo 2 sastojka: Generacije su se davile u njemu, tajna je u...
ai

Tradicionalno srpsko jelo za koje vam treba samo 2 sastojka: Generacije su se davile u njemu, tajna je u...

08:30 | 0
Ako pomešate ova 3 sastojka dobićete idealno sredstvo za čišćenje kuhinje: Uklanjaju masnoću gotovo bez ribanja
Shutterstock

Ako pomešate ova 3 sastojka dobićete idealno sredstvo za čišćenje kuhinje: Uklanjaju masnoću gotovo bez ribanja

21:00 | 0
Đubrivo za paprike koje 9 od 10 baštovana zaboravlja: A ono ih čini mesnatijim i sočnijim
Foto: Shutterstock

Đubrivo za paprike koje 9 od 10 baštovana zaboravlja: A ono ih čini mesnatijim i sočnijim

20:00 | 0
Najveća tajna vojvode Stepe: Došao je do drveta i stavio omču oko vrata, sve ostalo je istorija trijumfa

Najveća tajna vojvode Stepe: Došao je do drveta i stavio omču oko vrata, sve ostalo je istorija trijumfa

19:00 | 0
Komentari (0)
Prethodna vest Ako pomešate ova 3 sastojka dobićete idealno sredstvo za čišćenje kuhinje: Uklanjaju masnoću gotovo bez ribanja
21:00 | 0
Sledeća vest Tradicionalno srpsko jelo za koje vam treba samo 2 sastojka: Generacije su se davile u njemu, tajna je u...
08:30 | 0

Najnovije

Najčitanije

10min

5 sobnih biljaka koje će rashladiti vaš dom bez klime i ventilatora: Jednostavne su za održavanje i ulepšavaju prostor

1H

Tradicionalno srpsko jelo za koje vam treba samo 2 sastojka: Generacije su se davile u njemu, tajna je u...

3H

Dan starih verovanja, narodnih običaja i strašnih upozorenja: Slavimo Duhovski ponedeljak, drugi dan velikog praznika - ako danas ovo uradite, nećete imati mira

13H

Ako pomešate ova 3 sastojka dobićete idealno sredstvo za čišćenje kuhinje: Uklanjaju masnoću gotovo bez ribanja

14H

Đubrivo za paprike koje 9 od 10 baštovana zaboravlja: A ono ih čini mesnatijim i sočnijim

1D

Danas su Duhovi: Ovo su narodni običaji i verovanja

21H

U OVO VREME NE SMETE IĆI NA GROBLJE Možete navući veliku bedu

18H

Ovo staro jelo su u Jugoslaviji obožavali, a danas ga skoro niko nije probao! Može da bude i slatko i slano

24H

Zagajička brda – srpska Toskana koju još uvek nisu osvojile mase turista

1D

Samo najstarije ćerke nose ovaj nevidljivi teret: Zašto ceo život vuku tuđe brige na svojim leđima?

Vidi sve

Preporučujemo

Prizor kao iz bajke: Podno Golije smestio se stari kameni most - gradili ga Turci pre nekoliko vekova a on i danas kao nov (FOTO)
Rina

Prizor kao iz bajke: Podno Golije smestio se stari kameni most - gradili ga Turci pre nekoliko vekova a on i danas kao nov (FOTO)

Da li psi znaju kad lažemo?
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Da li psi znaju kad lažemo?

Koja je tajna apartmana 144 u Sokobanji? Andrić je ovde često dolazio, jedan detalj posebno intrigira
vikipedija

Koja je tajna apartmana 144 u Sokobanji? Andrić je ovde često dolazio, jedan detalj posebno intrigira

Sjajno izgleda: Završen prilazni put do staklenog vidikovca na Kablaru, meštani kažu - ovo je za nas ko sedmica na lotou

Sjajno izgleda: Završen prilazni put do staklenog vidikovca na Kablaru, meštani kažu - ovo je za nas ko sedmica na lotou

Ovo srpsko jezero zovu Jezero smrti: Krije mračne tajne, zastrašujući oblik ima, a pod vodom se i danas...

Ovo srpsko jezero zovu Jezero smrti: Krije mračne tajne, zastrašujući oblik ima, a pod vodom se i danas...

Vremenska prognoza