Nova pešačka staza vodi kroz kanal sa kadama do novog proširenog prostora, pa svi posetioci koji od ove godine posete Stopića pećinu imaće priliku da obiđu novih 17 bigrenih kada dubine od dva do 7,5 metara.

Ovaj deo staze veoma je bogat pećinskim nakitom a najveća atrakcija je veliki stalaktit, visine preko šest metara koji se nalazi iznad najdublje kade.

U centru kade uronjen je vrh samog stalaktita. Ono što posebno privlači pažnju u novom uređenom delu pećine je "kapija" koja je ukrašena impozantnim pećinskim nakitom, ali i natpisi pronađeni na zidovima kanala koji ukazuju na to da su speleolozi istraživali Stopića pećinu još davne 1920. godine.