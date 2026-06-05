Nova pešačka staza vodi kroz kanal sa kadama do novog proširenog prostora, pa svi posetioci koji od ove godine posete Stopića pećinu imaće priliku da obiđu novih 17 bigrenih kada dubine od dva do 7,5 metara.
Ovaj deo staze veoma je bogat pećinskim nakitom a najveća atrakcija je veliki stalaktit, visine preko šest metara koji se nalazi iznad najdublje kade.
U centru kade uronjen je vrh samog stalaktita. Ono što posebno privlači pažnju u novom uređenom delu pećine je "kapija" koja je ukrašena impozantnim pećinskim nakitom, ali i natpisi pronađeni na zidovima kanala koji ukazuju na to da su speleolozi istraživali Stopića pećinu još davne 1920. godine.
Novi uređeni deo pećine osvetljen je rasvetom sa belim led svetlima, a doživljaj upotpunjuje i podvodna rasveta.
Do sada je TO Zlatibor uradila dosta toga trudeći se da ovu prirodnu atrakciju učini dostupnom posetiocima: prilazni put, parking prostor, prilazne pešačke staze, ulaznu kapiju, biletarnicu, staze kroz Svetlu i Tamnu dvoranu do tzv. vodopada “Izvora života”, kao i staze iznad bigrenih kada i rasvetu.
Nove staze kroz pećinu privući će veliki broj posetilaca, ali i učiniti da svi oni koji su već posetili ovaj spomenik prirode vrate po još nezaboravnih utisaka.
Stopića pećina dostupna je za obilaske svim danima od 09.30 do 16.30 časova.
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