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Nikada ne prihvatajte ovu hotelsku sobu bez provere
Shutterstock | Media_Photos Shutterstock

Nikada ne prihvatajte ovu hotelsku sobu bez provere

17:00
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Autor:  Jadranko Žugić

Broj hotelske sobe može da utiče na kvalitet vašeg odmora više nego što mislite.

 

Iako većina gostiju obraća pažnju na pogled, veličinu sobe ili sadržaje, stručnjaci ističu da i njen položaj u hotelu može biti presudan za miran san.

Ako želite tišinu tokom boravka, preporučuje se da izbegavate sobe koje se nalaze u blizini lifta, stepeništa ili prostorija koje često koriste zaposleni i gosti, poput mesta sa aparatima za led ili piće.

U pojedinim hotelima to su upravo sobe čiji brojevi završavaju na 01 ili 02, ali to nije pravilo koje važi svuda. Raspored prostorija razlikuje se od hotela do hotela, pa takve sobe nekada mogu biti i među najmirnijima.

Najsigurniji način da dobijete tihu sobu jeste da to naglasite prilikom rezervacije ili dolaska na recepciju.

Ako posumnjate da vam je dodeljena soba na prometnom mestu, možete zamoliti osoblje da vam pronađe drugu, ukoliko ima slobodnih kapaciteta. Takođe, sobe na višim spratovima, udaljene od recepcije, restorana i barova, često pružaju više mira.

Broj sobe može da otkrije i više od same lokacije. U mnogim hotelima određene numeracije označavaju različite kategorije smeštaja ili raspored soba na spratu, pa je dobro proveriti da li ste dobili tip sobe koji ste rezervisali.

Neki hoteli koriste parne i neparne brojeve kako bi razlikovali sobe sa različitih strana hodnika.

Kada se prijavljujete u hotel, zaposleni iz bezbednosnih razloga uglavnom neće naglas izgovarati broj vaše sobe. Umesto toga, broj će vam napisati ili pokazati na diskretan način kako bi zaštitili vašu privatnost. Sve više hotela koristi i mobilne aplikacije preko kojih gosti dobijaju informacije o sobi direktno na telefon.

Dešava se i da hotel promeni broj sobe neposredno pre ili tokom boravka. Razlozi za to mogu biti tehnički kvarovi, dodatno održavanje, problemi sa čistoćom ili druge okolnosti zbog kojih osoblje želi da gostima obezbedi što prijatniji i bezbrižniji boravak.

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