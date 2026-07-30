Slatka, sočna i hladna lubenica je sinonim za leto, ali kupovina i dalje liči na lutriju. Svi tapkaju, zagledaju i nabadaju napamet, pa kući donesu sunđerastu masu punu vode. Kako izabrati slatku lubenicu, ne rešava kucanje prstom, već šara na kori. Novac ne morate više da bacate na gajbu sreće.

Šara koja otkriva najslađi plod

Uzmite dve lubenice iste veličine i stavite ih jednu do druge. Na jednoj su pruge zamućene, skoro istog tona, kao da je zaboravila da izađe na sunce. Na drugoj su tamnozelene pruge skoro crne, a svetle pruge žućkaste i jasno odvojene. Ta druga je slađa, i to se oseti već na prvom zalogaju.

Razlog je jednostavan. Jak kontrast znači da je plod dugo stajao na suncu i imao vremena da nakupi šećer, a ne samo vodu. Blede, sive pruge najčešće nose lubenice ubrane prerano, zbog transporta i cene. Kora tu vara oko, jer izgleda uredno i sveže.

Trik od 3 sekunde za prezrelu lubenicu

Okrenite plod i pogledajte mrlju na mestu gde je ležao na zemlji. Bela ili svetlozelena mrlja znači da lubenica nije stigla da sazri i biće bljutava. Kremasto žuta, a još bolje narandžasta mrlja, znak je da je ležala dovoljno dugo na toploj njivi.

Ako na kori vidite tanke smeđe linije koje liče na mrežicu, ne vraćajte je u gajbu. To su ožiljci od pčela, a pčele sleću na najslađe plodove. Što više mrežica, više šećera. Ovo je jedini „defekt“ na lubenici koji radi u vašu korist.

Zvuk i težina: Test za vodnjavo meso

Zrela lubenica daje zvonak, dubok zvuk koji odzvanja i vraća se u prste. Tup i mrtav zvuk znači da je meso popustilo i da je plod prezreo, vodnjav i brašnjav.

Uz zvuk ide i težina. Podignite dva ploda iste veličine i uzmite teži, jer više težine na isti obim znači gušće meso i više šećera. Laka lubenica je puna vazduha i praznih vlakana. Ta se posle seče u komade koje niko ne pojede do kraja.

Najčešće greške pri kupovini

Skoro sve nas privuče najveći plod, a gigant od dvanaest kilograma po pravilu ima manje ukusa od one od sedam. Ostale zamke su još banalnije:

Peteljka: suva i tvrda peteljka znači da je ubrana na vreme, dok zelena i savitljiva govori da je odsečena prerano

Kora: potpuno glatka i sjajna kora nije dokaz kvaliteta, mat i malo hrapava kora je znak zrelosti

Mesto: lubenica koja ceo dan stoji na suncu pored kase gubi teksturu, uzmite onu iz senke ili sa dna gajbe

Kada spremate salatu sa lubenicom i sirom, ovo postaje još važnije. Prezreo plod pusti vodu, so ga razgradi u kašu i od cele činije ostane samo sok na dnu.

Kako izabrati slatku lubenicu

Ne gubite vreme na tapkanje i objašnjavanje prodavcu. Pogledajte žutu mrlju, proverite kontrast pruga i podignite plod da procenite težinu. Tri sekunde su dovoljne da kući ponesete slatko osveženje, a ne razočaranje.

A vi, na šta gledate kad kupujete lubenicu, i koji vas je trik jednom prevario?