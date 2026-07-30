- Svi očekuju da dobro izgledaju na tim fotografijama, tako da to je moja polazna tačka uvek, prosto ta priprema je kod mene nekako uvek prisutna. Sigurno je da postoje određeni uticaji društvenih mreža, ali maturanti se još uvek uglavnom predaju znanju i iskustvu profesionalnih fotografa. To su mladi ljudi, pa na određen način imaju negde i poverenje u mene, a i taj respekt prema godinama. Ono što je znači primarno jeste da oni očekuju da dobro izgloedaju i ja se zaista potrudim. Čovek ima potrebu da bude najbolja ta verzija sebe i treba mu u tome pomoći, naročito mladi, kaže za RINU

Dodaje da su ipak tokom maturskog fotografisanja prisutna velika očekivanja, kao i jako izražen stres kod mladih ljudi, ukoliko nešto ne ide po planu.

- Nažalost, čovek je biće koje je često nepotrebno opterećeno, pogotovo u tim godinama. Skoro sam, sad ove godine kad je bila matura, imao situaciju da je jedna devojka naglasila kako je pod ogromnim stresom, a zapravo je bilo nešto sitno, možda se odvezala mašna ili tako nešto, a to je za nju bilo kao propast sveta. Tako da nekako svojim pristupom, pre svega time što ja sam nemam tenziju ili ne pravim tenziju, pokušavam da tu njihovu tenziju amortizujem, da ih oslobodim toga. Pristupom prema njima, odnosom i svojim tonom oni se nekako opuste i počnu da uživaju u toj priči, jer dok ne uživaju, ne možemo doći do dobrih rezultata. Razumem koliko je za njih to važno i koliko su pod pritiskom, jer njihove matruske fotografije više ne vide samo oni, već preko društvenih mreža sada to vidi mnogo više ljudi i jasno je zašto žele da izgleda sve kako su zamislili. To je taj pritisak, koji možda ranije bio toliko prisutan koliko sada, dodaje Dušan.

Poseban problem predstavlja vršnjački pritisak. Maturanti se međusobno upoređuju, a društvene mreže dodatno pojačavaju osećaj da je neophodno izgledati „savršeno“. Oni koji ne mogu ili ne žele da prate takve trendove često osećaju nelagodu, nesigurnost ili strah da će biti predmet podsmeha. Tako se fokus sa druženja, zajedničkih uspomena i proslave završetka jednog važnog životnog poglavlja premešta na spoljašnji izgled i materijalni status. Maturanti osim što biraju mnogo svečanije haljine i odela nego ranije, devojke obavezno plaćaju usluge profesionalnih šminkera i frizera, angažuju profesionalne fotografe i ne pitaju koliko košta, dok se roditelji pitaju kako će sve to da plate. Osim toga upravo pod uticajem društvenih mreža i savremenih trendova, sada se sa posebmom pažnjom biraju lokacije za fotografisanje, a neke od njih su čak i jako opasne.

- Kada je u pitanju Čačak, jako popularna lokacija jesu stari silose koje lično ja izbegavam, jer smatram da takav ambijent ne odgovora ni lepoti ni mladosti koju maturantu u tom trenutkiu nose. Ali, vidim da se pod uticajem društva često bira ta lokacija. Skoro sam imao zahtev da slikam maturanta na pruzi dok prolazi voz, to je izuzetno opasno i neprijatno me je iznenadilo, dodaje Dušan.

Za razliku od prethodnih generacija, kada je matura bila prvenstveno svečani ispraćaj školskih dana, danas je ona često postala događaj koji zahteva višemesečne pripreme i značajne finansijske izdatke. Porodice izdvajaju velike sume novca za garderobu, šminku, frizuru, nakit, profesionalne fotografe, dekoraciju, pa čak i luksuzni prevoz. Kod mnogih mladih stvara se utisak da će njihova vrednost biti merena brojem lajkova, komentara i reakcija na fotografije objavljene na društvenim mrežama.

Psiholozi upozoravaju da konstantno poređenje sa idealizovanim fotografijama i pažljivo uređenim sadržajem na društvenim mrežama može negativno uticati na samopouzdanje mladih. Kada se lepota i uspeh predstavljaju kao jedino merilo prihvaćenosti, mladi lako mogu razviti osećaj da nisu dovoljno dobri. Upravo zato sve češće se govori o potrebi da se mladima pošalje drugačija poruka – da je matura pre svega proslava prijateljstva, odrastanja i novih početaka, a ne takmičenje u tome ko će ostaviti najskuplji ili najatraktivniji utisak.