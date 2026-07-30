Prema upozorenju, maksimalne temperature danas će biti od 31 do 35 stepeni, sutra od 33 do 37, dok se od petka očekuje od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni.

Toplotni talas će se, prema aktuelnim prognozama, zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje oko 40 stepeni.

Iz Štaba upozoravaju da dugotrajan period visokih temperatura, uz isušivanje vegetacije i zemljišta, značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom.

Posebno su ugroženi šumski kompleksi, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište.

Građanima se preporučuje da smanje kretanje, posebno na otvorenom, kao i da se obezbede dovoljne količine vode za piće za ljude i životinje.

Nadležnima je naloženo da obezbede cisternu sa ispravnom pijaćom vodom na gradskom trgu, kao i njenu dostupnost više puta tokom dana na najprometnijim lokacijama.

Predviđena je i pojačana mobilnost ekipa prve medicinske pomoći u slučaju potrebe.

Zabranjena je upotreba otvorenog plamena na svim lokacijama gde bi moglo da dođe do izbijanja šumskih požara i požara na otvorenom.

Vatrogasno-spasilačka jedinica u Gornjem Milanovcu i dobrovoljna vatrogasna društva biće u pojačanoj pripravnosti.

Potencijalne opasnosti i rizici mogu se prijaviti Operativnom centru u Čačku na broj 1985, kao i centrali Opštine Gornji Milanovac na broj 032/515-00-50.