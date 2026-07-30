Masnoća, kapljice sosa i zagoreli ostaci hrane često završe između stakala na vratima rerne. Iako mnogi pokušavaju da očiste taj prostor tako što provlače krpu kroz uski otvor na dnu vrata, ta metoda najčešće ne daje željene rezultate. Umesto uklanjanja prljavštine, često ostavlja još više tragova i mrlja.

Ako želite da staklo ponovo bude potpuno čisto i prozirno, najbolje rešenje je da skinete vrata rerne, izvadite stakla i očistite ih sa svih strana. Postupak nije komplikovan, a uz malo pažnje možete ga obaviti i sami, navodi Sears Parts Direct.

Šta vam je potrebno?

krstasti odvijač

ravni odvijač

nasadni ključ ili odvijač za matice

zaštitne rukavice

sredstvo za čišćenje stakla

strugalica za tvrdokorne naslage (samo za glatke staklene površine)

mekane krpe

peškir ili ćebe na koje ćete odložiti vrata rerne

Koji su koraci?

1. Skinite vrata rerne

Pre početka proverite da li je rerna potpuno hladna. Otvorite vrata do kraja, a zatim ravnim odvijačem otpustite sigurnosne kopče na šarkama sa obe strane. Vrata potom lagano zatvorite do položaja predviđenog za skidanje (otprilike četvrtinu puta), čvrsto ih uhvatite sa obe ruke i pažljivo podignite nagore kako biste ih skinuli sa rerne.

Pošto vrata mogu biti prilično teška, po potrebi zamolite nekoga za pomoć. Odložite ih na ravnu površinu prekrivenu peškirom ili ćebetom kako biste zaštitili staklo od oštećenja.

2. Rastavite vrata

Odvrnite šrafove koji drže ručku i gornji ventilacioni poklopac, a zatim pažljivo uklonite ručku. Okrenite vrata, blago podignite bočne vođice i skinite gornji poklopac.

Zatim odvrnite šrafove na donjem delu vrata i pažljivo odvojite spoljašnji panel. Položite ga na mekanu podlogu tako da unutrašnja strana stakla bude okrenuta nagore.

3. Temeljno očistite sva stakla

Ako su na unutrašnjoj strani spoljnog stakla ostali tragovi masnoće ili zagorelih kapljica, očistite ih sredstvom za staklo i mekom krpom.

Važno je obratiti pažnju na površinu stakla. Ako ima poseban zaštitni ili teksturirani sloj, nemojte koristiti metalnu strugalicu jer biste mogli trajno da ga oštetite.

Srednje staklo obično nema takav premaz, pa se na njemu, po potrebi, može koristiti strugalica za uklanjanje tvrdokornih naslaga.

Ako primetite masnoću između srednjeg i unutrašnjeg stakla, odvrnite nosače, pažljivo izvadite staklo zajedno sa nosačima i očistite obe strane.

Kod nekih modela rerni unutrašnje staklo sastoji se iz dva sloja. U tom slučaju potrebno je skinuti i šrafove koji drže šarke vrata i ukloniti toplotni štit kako biste pristupili svim staklenim površinama.

Tek kada očistite svaku stranu stakala, vrata će ponovo biti potpuno prozirna.

4. Ponovo sastavite vrata

Nakon što su sva stakla čista i potpuno suva, vratite ih obrnutim redosledom.

Postavite toplotni štit i pričvrstite ga šrafovima, vratite šarke na svoje mesto i ponovo učvrstite sve šrafove. Zatim vratite srednje i spoljašnje staklo, pričvrstite donji deo vrata, postavite gornji ventilacioni poklopac i na kraju vratite ručku.

Vrata vratite nazad na šarke u položaju za montažu, otvorite ih do kraja i zaključajte sigurnosne kopče. Na kraju ih zatvorite i proverite da li se normalno otvaraju i zatvaraju bez zapinjanja.

Važno upozorenje

Način rastavljanja vrata razlikuje se od proizvođača do proizvođača, a ponekad i između modela iste marke. Pre nego što krenete sa rastavljanjem, obavezno proverite uputstvo za svoju rernu kako ne biste oštetili staklo, šarke ili mehanizam vrata.

Posle detaljnog čišćenja razlika će biti odmah vidljiva - staklo će ponovo biti potpuno prozirno, a unutrašnjost rerne izgledaće urednije i svetlije.

(Jutarnji list)