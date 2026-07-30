Koji građani imaju pravo na 10.000, a koji na 25.000 dinara pomoći?

Svi borci koji do trenutka isplate budu zvanično evidentirani u registru dobiće jednokratnu novčanu pomoć od 10.000 dinara u okrviru novih mera za poboljšanje životnog standarda građana.

Korisnicima boračkog dodatka biti isplaćeno 25.000 dinara.

Prema dostupnim informacijama, pravo na pomoć od 10.000 dinara imaće oko 91.000 registrovanih boraca u Srbiji.

Međutim, za ostvarivanje ovog prava nije dovoljno da je period proveden u ratnoj jedinici upisan u vojnoj knjižici, već je potrebno imati zvanično rešenje kojim je priznat status borca i biti evidentiran u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Korisnici koji već ostvaruju pravo na borački dodatak dobiće jednokratnu pomoć u iznosu od 25.000 dinara.

Isplata pomoći na račun

Isplata će biti realizovana povezivanjem jedinstvenog matičnog broja evidentiranog borca sa njegovim tekućim računom. Za građane koji nemaju otvoren račun biće formirani privremeni računi kako bi sredstva mogla da budu uplaćena.

Podnošenje zahteva

Borci koji još nisu stekli zvaničan status mogu i dalje da ostvare pravo na ovu pomoć ukoliko blagovremeno podnesu zahtev i do trenutka isplate dobiju rešenje o priznavanju statusa borca. Pravo na pomoć imaće svi koji do trenutka isplate dobiju rešenje i budu evidentirani u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.