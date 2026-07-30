- Projekat će biti realizovan u dve faze. U prvoj fazi planirano je kompletno parterno uređenje trga, izgradnja pešačkih staza, prostora za odmor i okupljanje, novih zelenih površina i prateće infrastrukture, kao i izrada konstrukcije buduće podzemne garaže primenom bušenih betonskih šipova. Druga faza obuhvatiće završetak izgradnje garaže sa svim instalacijama neophodnim za njeno funkcionisanje, kažu za RINU u lokalnoj samoupravi.

Jedan od centralnih sadržaja novog trga biće moderna fontana sa kružnim bazenom prečnika oko 13 metara. Fontana će imati mlaznice raspoređene u koncentričnim krugovima, a sistem pumpi omogućavaće kreiranje različitih vodenih figura uz svetlosne i zvučne efekte, što će predstavljati novu atrakciju u centru grada.

Na trgu će biti formiran i prostor za pijacu sa mobilnim tezgama, čime će se omogućiti organizovanje prodaje bez narušavanja izgleda javnog prostora. Predviđeno je i postavljanje punjača za deset električnih bicikala, dok će tehničke prostorije za rad fontane i solarne elektrane biti smeštene u nivou buduće garaže.

- Poseban akcenat stavljen je na ozelenjavanje prostora. Sve slobodne površine biće uređene travnjacima, ukrasnim rastinjem i novim stablima, sa ciljem poboljšanja mikroklime i stvaranja prijatnijeg ambijenta za boravak građana. Projekat predviđa i održivo upravljanje atmosferskim vodama, koje će se prikupljati u poseban rezervoar i koristiti za navodnjavanje zelenih površina, dodaju u lokalnoj samoupravi.

U drugoj fazi biće završena izgradnja podzemne javne garaže na jednoj etaži ispod platoa trga. Garaža će imati dva ulaza i dva izlaza sa Trga FAP-a, a projektovano je ukupno 93 parking mesta, od kojih će pet biti namenjeno osobama sa invaliditetom, dok će pet parking mesta biti opremljeno punjačima za električne automobile.