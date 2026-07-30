Krastavac i paradajz sadrže oko 95 odsto vode, a šopska salata od njih pravi najjeftiniji način da se osvežite tokom toplotnog talasa. Problem je što većina te vode završi kao rozikasta tečnost na dnu tanjira, a ne u vama.

Američki portal Food Republic uvrstio je ovu salatu na listu namirnica koje je dobro jesti tokom vrućina, uz lubenicu, celer i krastavce. Opisali su je kao balkanski odgovor na toplotni talas: jednostavno, pristupačno i osvežavajuće jelo. Na Balkanu to znamo decenijama, ali sa jednim detaljem se stalno spotičemo.

Zašto šopska salata pomaže telu tokom vrućine?

Voda iz hrane računa se u dnevni unos tečnosti. Paradajz, krastavac i paprika imaju visok sadržaj vode, uz kalijum i vitamine, pa tanjir ovakve salate deluje kao lagan obrok i dodatna tečnost istovremeno.

So na početku je greška broj jedan

Kad posolite iseckano povrće pola sata pre serviranja, so izvlači vodu iz krastavca i paradajza. Za dvadeset minuta dobijete pola šolje soka na dnu činije i mlako, gnjecavo povrće. Zato so ide na kraju, tek pred iznošenje na stolicu, a nikad u salatu koja čeka u frižideru.

Druga greška je količina sira. Slani beli sir i feta već nose dosta soli, pa ako ste povrće posolili ranije, dobili ste dvostruko soljenje. Merica od 150 grama rendanog sira na tri paradajza i dva krastavca sasvim je dovoljna da prekrije povrće.

Šta kaže nauka kako šopska salata pomaže na vrućini

Podaci upućuju na to da čvrsto voće i povrće merljivo poboljšavaju stanje hidratacije. U nemačkoj studiji sprovedenoj na deci u Dortmundu, istraživanje o doprinosu voća i povrća hidrataciji pokazalo je da veći unos svežeg voća i povrća prati bolji pokazatelj hidratacije iz 24-časovnog uzorka urina. Voda iz salate, dakle, nije samo osveženje na jeziku.

Suplementi i izotonici tu ne pomažu mnogo. Ako imate visok pritisak ili uzimate lekove koji utiču na soli u telu, o količini soli u ishrani porazgovarajte sa lekarom, jer šopska salata sa puno fete lako pređe dnevnu meru.

Šopska salata i grčka salata nisu isto jelo

Bugari se s pravom bune kad njihovu salatu nazovu grčkom. Grčka ide sa velikim komadima povrća, maslinama i celom pločicom fete na vrhu, dok se šopska služi sa rendanim slanim sirom koji prekriva povrće. Bez maslina i bez velike količine maslinovog ulja, ostaje jelo koje u panel kuhinji napravite bez ijedne upaljene ringle.

Sastojci i priprema, po koracima

3 paradajza, 2 sveža krastavca, 2 paprike

150 g slanog sira ili fete

1 ljubičasti crni luk, sveži peršun

maslinovo ulje, vinsko sirće, so, biber

Operite povrće i iseckajte paradajz, krastavce i paprike na kockice iste veličine, a luk na tanke kolutove. Sve stavite u duboku posudu i ohladite u frižideru bez soli. Tek pre serviranja dodajte maslinovo ulje, malo sirćeta, biber i peršun, pa posolite oprezno. Na kraju izrendajte sir preko povrća, u sloju koji ga ceo prekrije.

Nemojte presoliti, jer sir radi to umesto vas. Hladna činija, sveže povrće, so na kraju.

Koliko dugo šopska salata može da stoji u frižideru?

Neposoljena i bez sira, do dan i po. Kad je posolite i dodate sir, pojedite je isti dan.

Da li šopska salata ide sa mesom?

Ide, i to odlično. Slani sir i sirće razbijaju masnoću ćevapa, pečenja i pljeskavica.

Može li feta da zameni domaći slani sir?

Može, ali feta je obično slanija i kremastija. Smanjite so u salati i količinu sira po tanjiru.

A vi solite povrće odmah ili tek na stolu, i koliko sira stavljate na jednu činiju?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.