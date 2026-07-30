Kada temperature znatno porastu, mnogi posegnu za prskalicom kako bi osvežili sobne biljke. Međutim, voda na listovima nekim vrstama može da nanese više štete nego koristi. Umesto da ih rashladi, može izazvati opekotine, truljenje i razvoj gljivica. 

Zašto prskanje može da bude štetno i za koje biljke?

Biljke vodu upijaju kroz koren, a ne preko listova. Prskanje povećava vlažnost vazduha samo nakratko, dok kapljice koje ostanu na listovima mogu da naprave ozbiljne probleme.

Najčešće posledice su:

 

opekotine na listovima ako su izloženi suncu

 

razvoj plesni i gljivica zbog zadržavanja vlage

 

truljenje rozete ili gomolja kod osetljivih biljaka.

 

Iako se veruje da prskanje sprečava pojavu paukovih grinja, u praksi, kratkotrajna vlaga nema gotovo nikakav efekat na ove štetočine, dok povećava rizik od gljivičnih bolesti. Ako je vazduh suv, mnogo bolje rešenje su ovlaživač ili posuda sa vlažnim kamenčićima.

  • Ljubičice
    Afričke ljubičice imaju baršunaste listove koji dugo zadržavaju vodu. Vlaga izaziva fleke, truljenje i može uništiti središte rozete. Umesto prskanja, prašinu uklanjajte mekom četkicom.
  • Gloksinije
    Veliki baršunasti listovi i cvetovi lako stradaju od kapljica vode. Zalivajte isključivo zemlju ili tacnu, nikada lišće.
  • Begonije
    Većina begonija ne podnosi prskanje. Vlažni listovi pogoduju razvoju pepelnice i sive plesni, naročito leti.
  • Sve biljke sa plišanim listovima
    Ako su listovi mekani, dlakavi ili baršunasti, prskalica nije dobar izbor. Tu spadaju streptokarpus, episcija, ginura, pojedine peperomije i druge slične vrste.
  • Orhideje
    Kod falenopsisa voda lako dospeva u središte biljke, gde izaziva truljenje tačke rasta. Orhidejama je potrebna vlažnost vazduha, ali ne i mokri listovi.
  • Kalateje, marante i stromante
    Ove biljke vole vlažan vazduh, ali ne i vodu na listovima. Prskanje često dovodi do pojave fleka i gljivica. Mnogo bolje rešenje su ovlaživač ili tacna sa vlažnim kamenčićima.
  • Ciklame
    Voda koja dospe na gomolj ili u osnovu peteljki može izazvati truljenje. Zalivajte samo uz ivicu saksije ili preko podmetača.
  • Sukulenti i kaktusi
    Sukulenti imaju zaštitni voštani sloj koji voda može da ošteti. Kapljice se zadržavaju u rozetama i povećavaju rizik od truljenja. Njima je potrebno samo pravilno zalivanje.
  • Biljke u cvatu
    Bez obzira na vrstu, biljke tokom cvetanja ne treba prskati. Kapljice ostavljaju fleke na laticama i mogu da skrate trajanje cvetova.

    Koje biljke vole prskanje?

    Prskanje odgovara vrstama sa glatkim, sjajnim listovima koje prirodno rastu u tropskim šumama, kao što su:

     

    monstera

     

    paprati

     

    fikusi

     

    filodendroni

     

    singonijumi

     

    epipremnum

     

    hlorofitum

     

    spatifilum (bez kvašenja cvetova)

     

    citrusi.

    Kako pomoći biljkama tokom vrućina?

    Ako biljka ne podnosi prskanje, bolje je da:

     

    • postavite posudu sa vlažnim kamenčićima ili ekspandiranom glinom
    • grupišete biljke kako bi stvarale vlažniju mikroklimu
    • koristite ovlaživač vazduhazaštitite ih od jakog podnevnog sunca
    • prilagodite zalivanje potrebama svake vrste.
    Sensa