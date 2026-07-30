Kada temperature znatno porastu, mnogi posegnu za prskalicom kako bi osvežili sobne biljke. Međutim, voda na listovima nekim vrstama može da nanese više štete nego koristi. Umesto da ih rashladi, može izazvati opekotine, truljenje i razvoj gljivica.

Zašto prskanje može da bude štetno i za koje biljke?

Biljke vodu upijaju kroz koren, a ne preko listova. Prskanje povećava vlažnost vazduha samo nakratko, dok kapljice koje ostanu na listovima mogu da naprave ozbiljne probleme.

Najčešće posledice su:

opekotine na listovima ako su izloženi suncu

razvoj plesni i gljivica zbog zadržavanja vlage

truljenje rozete ili gomolja kod osetljivih biljaka.