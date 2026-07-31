Cena dnevne ulaznice iznosi 70 dinara, a sezonska ulaznica bez popusta košta 1.500 dinara. Sezonske ulaznice sa popustom za đake, studente, penzionere i pravna lica iznosi 1.200 dinara. Izrada sezonske ulaznice naplaćuje se 400 dinara.

Oficirac - Novi Sad

Oficirska plaža je omiljeno priobalje Dunava sa sremske strane za sve one koji vole nešto opušteniju atmosferu.

Ova plaža prvi put se pominje 1828. godine. Ime “Oficirac” dobila je zbog toga što su se na njoj, uglavnom, kupali oficiri sa svojim ženama.

Ulaznice i parking se ne naplaćuju, pa ovde vikendom bude više od 2.000 ljudi. Na plaži se nalazi nekoliko kafića, kao i mreža za odbojku, a kako je reč o divljoj plaži kupači dolaze i sa kućnim ljubimcima.

Lido - Zemun

Zemunska plaža Lido nalazi se na severnom vrhu Velikog ratnog ostrva na Dunavu. Lido je nastao kao "divlja" plaža koja je služila kao Zemunska i Novobeogradska alternativa Adi Ciganliji i postala je veoma popularna među stanovnicima ove dve opštine.