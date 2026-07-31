Pored brisanja suđa, kuhinjskim krpama često obrišemo ruke tokom kuvanja, ali ih koristimo i tokom čišćenja kuhinjskih površina.

Zbog česte primene, kuhinjske krpe su uglavnom mokre, i zbog toga su idealno mesto za razvoj raznih bakterija i klica.

Ako kuhinjske krpe peremo zajedno s peškirima, bakterije i klice se vrlo lako mogu prošiti i na njih, stoga stručnjaci preporučuju da se kuhinjske krpe i peškiri peru odvojeno na visokim teperaturama.

Ukoliko kuhinjske krpe i peškire peremo zajedno u veš mašini, može doći do kontaminacije i širenja štetnih bakterija i klica, pa peškiri kojima brišemo i lice, neće biti u potpunosti čisti.

Ovu grešku skoro svi prave, ali kao što razdvajamo odeću po boji i materijalu, moramo razdvajati i krpe od peškira.