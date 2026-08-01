- Čekamo baš dugo, mislili smo da ako krenemo tokom noći da ćemo izbeći veću gužvu, ali očigledno je da ovde prosto nema spasa. Vrućina je već sada ogromna, nadamo se da će se uskoro bar malo raščistiti, kaže za RINU Slavica Petronijević iz Čačka koja se zatekla u koloni.

Pripadnici granične policije rade punim kapacitetom i u funkciji su sve raspoložive saobraćajne trake, šest izlaznih i četiri ulazna portala.

Međutim, zbog izuzetno velikog priliva putnika čekanje na izlazak iz Srbije traje duže od dva sata.

Nadležni apeluju na vozače da, ukoliko su u mogućnosti, koriste alternativni granični prelaz Jabuka kako bi izbegli višesatna zadržavanja i rasteretili saobraćaj na Gostunu.

Očekuje se da će pojačan intenzitet saobraćaja potrajati tokom celog dana, pa se vozačima savetuje dodatno strpljenje i oprez u vožnji.