Zašto sanjamo određene ljude? Po Frojdu slučajnosti ne postoje

Probudite se, a pred očima vam je lice osobe koju godinama niste videli. Ili sanjate nekoga koga jedva poznajete, a njegov lik vas prati tokom čitavog dana. Prema savremenoj psihologiji, snovi predstavljaju način na koji mozak obrađuje sećanja, emocije i iskustva.

Međutim, osnivač psihoanalize Sigmund Frojd imao je drugačije viđenje snova. Verovao je da oni nose simbolična značenja i da osobe koje se u njima pojavljuju nisu deo slučajnosti, već odraz naših nesvesnih želja, unutrašnjih konflikata i potisnutih emocija.

Ipak, važno je napomenuti da su Frojdova tumačenja deo njegove psihoanalitičke teorije i da nisu naučno potvrđena kao univerzalno objašnjenje snova.

Podsvest, prema Frojdu, čuva svako iskustvo

Frojd je smatrao da ljudska podsvest čuva mnogo više informacija nego što smo toga svesni. Pogled, razgovor ili emocija koju ste nekada doživeli mogu ostati sačuvani godinama, čak i kada ih više ne pamtite svesno.

Prema njegovoj teoriji, tokom sna, kada racionalna kontrola oslabi, takva sećanja mogu ponovo da isplivaju na površinu kroz različite simbole, događaje i osobe.

Zato, ako sanjate nekoga sa kim dugo niste bili u kontaktu, pokušajte da se prisetite kakve ste emocije poslednji put povezivali sa tom osobom. Prema Frojdovom tumačenju, upravo ta osećanja mogu biti važnija od samog sadržaja sna.

U snovima nestaju granice vremena

Jedna od Frojdovih ideja bila je da u svetu snova ne važe ista pravila kao na javi. Zbog toga nije neobično da sanjamo ljude iz detinjstva, bivše partnere ili osobe koje odavno više nisu deo našeg života.

Prema njegovom tumačenju, snove ne treba posmatrati doslovno, već kao odraz unutrašnjih psiholoških procesa.

Umesto da analizirate svaki detalj, obratite pažnju na emocije koje ste osećali tokom sna i neposredno nakon buđenja.

Zašto vam se baš ta osoba pojavila u snu?

Prema Frojdovoj teoriji, postoji nekoliko mogućih objašnjenja.

Nerešen odnos. Možda postoji razgovor koji nikada nije vođen ili emocije koje nisu u potpunosti razjašnjene, pa podsvest kroz san pokušava da zaokruži tu priču.

Snažna emotivna povezanost. Neke osobe ostavljaju dubok trag u našem životu, zbog čega se mogu pojavljivati u snovima čak i mnogo godina kasnije.

Aktiviranje uspomena. Događaj, miris, pesma ili neka svakodnevna situacija mogu nesvesno da vas podsete na određenu osobu, pa se ona pojavi u snovima, iako toga niste svesni.

Iako se često veruje da san može da najavi budući susret sa nekim, za takvu tvrdnju ne postoje naučni dokazi. Prema savremenim saznanjima, snovi su pre svega povezani sa načinom na koji mozak obrađuje sećanja, emocije i iskustva.

Šta ako stalno sanjate istu osobu?

Ako se ista osoba ili isti san uporno ponavljaju, Frojd je smatrao da bi trebalo razmisliti o tome koju emociju ili nerešeni unutrašnji konflikt ta osoba simbolizuje. Prema njegovoj teoriji, takvi snovi mogu biti odraz sadržaja koje podsvest još nije u potpunosti obradila.

Zato možete sebi postaviti pitanja poput:

- Koje emocije osećam prema toj osobi?

- Na šta me ona podseća?

- Da li me neka trenutna životna situacija vraća na taj odnos?

Prema Frojdovom tumačenju, odgovori na ova pitanja često mogu biti korisniji od doslovnog tumačenja samog sna

Kako razlikovati simboliku od običnog sna

Ne nosi svaki san skriveno značenje. Mnogi snovi predstavljaju sasvim prirodan način na koji mozak obrađuje događaje, emocije i iskustva iz svakodnevnog života.

Međutim, ako vam je neki san ostao posebno upečatljiv i izazvao snažne emocije koje vas prate i nakon buđenja, možda vredi da više pažnje posvetite onome što ste osećali nego samim prizorima koje ste sanjali.

Upravo je to bio jedan od osnovnih principa Frojdovog tumačenja snova – da emocije, prema njegovoj teoriji, često otkrivaju više od samih slika koje se pojavljuju tokom spavanja.

(Blic žena)