– Ivanjica, u subotu, 1. avgusta, biće uvedena potpuna obustava saobraćaja na deonici Arilje – Prilike, u mestu Dobrače.

- Obustava će trajati od 8 do 18 časova, zbog izvođenja radova na asfaltiranju kolovoza u punoj širini. Radovi će se izvoditi na deonici od mosta na Panjici do skretanja za manastir Klisura. Za vreme trajanja obustave saobraćaj će u oba smera biti preusmeren na alternativni putni pravac Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike, saopšteno je iz Puteva Srbije.

Nadležni ističu da će gradilište biti propisno obezbeđeno privremenom saobraćajnom signalizacijom, pratećom opremom i putokazima za bezbedno usmeravanje saobraćaja.

Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju, prate uputstva na terenu i brzinu kretanja prilagode uslovima na putu kako bi se radovi odvijali bezbedno i u predviđenim rokovima.