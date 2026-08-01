Sećate li se onih mirisa iz bakine kuhinje koji su nagoveštavali praznik u kući? Koh od pirinča je upravo jedan od tih starinskih, zaboravljenih recepata koji vraćaju u najlepše dane detinjstva.

Mekan, vazdušast i zamirisan limunom i vanilom, ovaj desert je pravi dokaz da se od jednostavnih sastojaka pravi vrhunska poslastica.

Spremite ga za svoje ukućane i podelite sa njima ukus tradicije koji se pamti za ceo život!

Sastojci

4 jaja, 100 g šećera, 3 šolje od 200 g kuvanog pirinča, 1 puna kašika griza, 1 prašak za pecivo, korica limuna, 1 vanilin šećer, malo prah šećera za posipanje.

Priprema

Pirinač dobro oprati, skuvati u vodi i ocediti od tečnosti, pa ostaviti da se prohladi. Umutiti jaja sa šećerom, pa dodati proceđen griz pomešan sa praškom za pecivo. Zatim dodati prohlađeni pirinač, rendanu koricu limuna i vanilin šećer.

Smešu lagano i lepo izmešati da ostane penasta, baršunasta i puna mehurića. Sipa se u pleh podmazan uljem i posut brašnom, pa se peče u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 50 minuta do sat vremena.

Prohlađen koh opseći sa strana pleha, iseći na kocke i po želji posuti prah šećerom ili vanilin šećerom pre služenja.