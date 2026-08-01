Jedna od četiri prestonice antičkog Rimskog carstva, u periodu vladavine takozvane tetrarhije, bio je i Sirmijum, na čijim temeljima je vremenom nastao najveći grad na području Srema.

Danas se sa pravom navodi da je Sremska Mitrovica ne samo jedan od najstarijih gradova na području Vojvodine, već i na području čitave Srbije.

Pored toga što je bio izuzetno značajan u vreme postojanja Rimskog carstva, ovaj grad je istorijski upamćen i kao rodni grad mnogih čuvenih rimskih imperatora. A jedno od obeležja današnjeg grada sasvim sigurno je i fontana koja nosi naziv Kameni cvet, koju je 1948. godine projektovala zvanično prva žena arhitekta u ovom gradu, inače Ruskinja, Irina Nepokojčicka.

Pešački most

Sa dužinom od 262,5 metara, kako navodi TO Sremska Mitrovica, most koji spaja Sremsku Mitrovicu sa Mačvanskom Mitrovicom, koja se nalazi preko puta, odnosno na suprotnoj obali reke Save, najduži je pešački most na evropskom tlu.

Maketa Sirmijuma, današnje Sremske Mitrovice. Grad se verovatno protezao i izvan zidina, ako su tačne procene da je na svom vrhuncu imao oko 100.000 stanovnika.

U pitanju je delo čuvenog akademika Nikole Hajdina, a nema sumnje da je ovaj pešački most postao i svojevrstan simbol oba grada koja spaja.

Drevni Sirmium

Kada je, sada već daleke 1957. godine pripreman teren na kome je trebalo da bude izgrađena stambena zgrada u Sremskoj Mitrovici, otkriven je izuzetno značajan lokalitet, koji je danas poznat kao Carska palata.

Razlog zbog koga su stručnjaci bili sasvim uvereni da jeste u pitanju palata drevnih careva jeste otkriće rimskom cirkusa, a kako navodi TO Sremska Mitrovica, on je otkriven u blizini ostataka palate. Utvrđeno je, takođe da je zdanje podignuto u periodu između kraja trećeg i početka četvrtog veka.

Pored toga što je palata korišćena kao rezidencija vladara, u njoj su se nalazile i posve privatne prostorije, u kojima su car i njegova porodica stanovali. Što se cirkusa kao objekta tiče, on je igrao vrlo značajnu ulogu, budući da je korišćen za "ceremonijalno pokazivanje vladara svom narodu".

Plaža Sremska Mitrovica

Na ovom lokalitetu jasno je uočljivo i bogatstvo unutrašnjeg uređenja, a zahvaljujući otkrivenim fragmentima podova izrađenih u tehnici mozaika, fresaka i drugih dekoracija, koje su krasile ova zdanja.

Helenistička bazilika

Kao i kada je u pitanju otkriće drevnog Sirmiuma, tako su i ostaci bazilike posvećene svetom Dimitriju otkriveni posve slučajno. Ovog puta su vršene pripreme za gradnju Gradske kafane. Tog leta 1978. godine se došlo do neverovatnog otkrića, budući da su pronađeni ostaci bazilike, koja je izgrađena u duhu helenističkih svetinja, navodi TO Sremska Mitrovica.