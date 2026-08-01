- Ovaj vidikovac predstavlja novu turističku atrakciju Srbije i mesto koje će postati nezaobilazna destinacija za ljubitelje prirode, fotografije i aktivnog odmora. Posetiocima pruža priliku da dožive jedan od najlepših pogleda u Srbiji, iz potpuno nove perspektive, saopšteno je iz TOČ.

Povodom otvaranja, ulaz na vidikovac biće besplatan od 31. jula do petka, 7. avgusta, kako bi svi zainteresovani imali priliku da posete ovu atrakciju. Od subote, 8. avgusta, primenjivaće se sledeći cenovnik ulaznica.

Za decu do tri godine ulaz je besplatan, zatim deca od 4 do 14 godina i penzioneri ulaz će plaćati 300 dinara. Organizovane grupe, preko 20 osoba – 300 dinara po osobi, dok je individualna ulaznica za odrasle – 500 dinara

- Pozivamo sve građane Srbije, kao i goste iz regiona i inostranstva, da posete “Kablar Skywalk“ i dožive jedinstven spoj prirodnih lepota, savremene turističke infrastrukture i nezaboravnog pogleda na Ovčarsko-kablarsku klisuru, poručuju iz Turističke organizacije Čačak.