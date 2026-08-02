Čitava zemlja se smejala kraljici. Naravno! Javno je objavila da je trudna, samo da bi otkrila da je „beba“ samo masna naslaga, a „fetalni pokreti“ samo klokotanje gasova u crevima Njenog Veličanstva!
Novinari su vežbali svoju duhovitost, a Draga se setila nadimka koji joj je njen prvi okrutni muž dao mnogo godina ranije. „Debela“, nazvao ju je, kada je još bila mlada, sveža i lepa. Da, bila je malo punačka, ali to nije umanjivalo njen izgled.
Ni njen muž niti smeli „radnici pera“ u štampi nisu znali da će njihova duhovitost dovesti do strašnih posledica i da će se njihovi podsmevajući članci o „lažnoj trudnoći“ pretvoriti u veliku katastrofu.
Ko je bila Draga i kako je dospela na tron
Draga Lunjevica je rođena 11. septembra 1861. godine u gradu Gornjem Milanovcu u Kneževini Srbiji. Njen otac, Panta Lunjevica, bio je gradski okružni upravnik i, istovremeno, vojvoda Đorđa Karađorđa, prvog vođe Srbije, vođe prvog srpskog ustanka protiv Osmanskog carstva i osnivača kraljevske dinastije Karađorđević.
Panta Lunjevica i njegova žena Anđelija već su imali petoro dece — tri devojčice i dva dečaka. Draga je bila najmlađa i, kao i obično, cela porodica ju je obožavala i mazila. To često nije koristilo devojčici, jer je stalno dobijala „nešto slatko“ — kolačiće, bombone. Kao rezultat toga, Draga je bila prilično punačka.
Kada je Draga imala devet godina, roditelji su je poslali u Beograd na školovanje. U prestonici kneževine završila je školu, a zatim pohađala ženski kurs.
Do 20. godine, mlada žena je već odlično vladala sa nekoliko stranih jezika. Ovo znanje je omogućilo Dragi da zarađuje za život kao prevodilac.
U avgustu 1883. godine, dvadesetdvogodišnja Draga upoznala je mladog inženjera Svetozara Mašina i ubrzo postala njegova žena. Brak, koji je u početku bio prilično srećan, završio se tri godine kasnije zbog toga što se Draga malo ugojila, što je, međutim, malo uticalo na njenu lepotu. Njen muž je, međutim, bio izuzetno nezadovoljan, nazivajući je „debelom“.
Nakon razvoda, Draga je doživela neverovatnu sreću. Kraljica Natalija Obrenović, supruga kralja Milana I, tražila joj je prevod sa engleskog. Rad je bio besprekoran, a kraljica je želela da upozna tako talentovanog prevodioca.
Ubrzo je Draga Mašina pozvana na dvor Njenog Veličanstva i postala kraljevska družbenica.
Našavši se u svetu prestoničke aristokratije, Draga je izgledala kao da je izgubila glavu. Upravo u tom periodu mlada žena je imala nekoliko ne baš glamuroznih romansi. Opečena od strane kicoša iz društva, Draga se smirila i smestila u prilično monoton život dvorske dame.
U februaru 1889. godine, kralj Milan I je abdicirao u korist svog trinaestogodišnjeg sina Aleksandra, a trojicu iskusnih ministara — J. Ristića, K. Protića i J. Belimarkovića — postavio je za regente. Vladavina regenata bila je izuzetno nepopularna, a u aprilu 1893. godine sedamnaestogodišnji Aleksandar je proglašen punoletnim.
Mladi kralj, koji je imao malo interesovanja za upravljanje državom, bio je potpuno potčinjen svom ocu, Milanu I, koji se nastanio u Austrougarskoj i odatle koordinirao aktivnosti snaga lojalnih njemu.
Godine 1894, Milan I se vratio u Beograd i koncentrisao vlast u svojim rukama, dok je i dalje imao status abdiciranog kralja.
Aleksandar nije voleo svoju majku i veoma retko ju je posećivao. Međutim, upravo na dvoru kraljice Natalije 1899. godine dogodio se sudbonosni susret između mladog kralja i dvorske dame, Drage Mašin.
Draga je bila skoro 15 godina starija od svog kraljevskog obožavaoca. Aleksandar je ubrzo obavestio roditelje da namerava da se oženi madam Mašin.
Kralj Milan I bio je šokiran sinovljevim izborom i izjavio je da ako se njegov naslednik oženi „tom debelom ženom“, prekinuće svoju „očevsku pomoć“ u upravljanju zemljom i napustiti Srbiju. Kraljica Natalija, pa čak i cela srpska vlada, bili su kategorično protiv.
Srpski narod je takođe bio nezadovoljan kraljevim izborom. Činjenica je da su Dragina starija braća, oficiri Lunjevice, smatrani lopovima, raskalašnicima i okrutnim „nasilnicima“.
Međutim, Aleksandar je bio nepokolebljiv: ako mu Draga bude „oduzeta“, napustiće presto.
Kralj Milan I, videvši sinovljevu istrajnost u njegovom izboru, podneo je ostavku na komandovanje trupama i ponovo se preselio iz Srbije u Beč. Aleksandar je bio potpuno ravnodušan prema ovom činu svog oca.
Venčanje je održano u avgustu 1900. godine. Mlada žena, kako su novine izvestile, nije bila nimalo mlada – Draga je tada već imala 39 godina. Njen mladoženja, kralj Aleksandar, jedva je imao 24 godine.
Tako je bivša dvorska dama postala kraljica supruga Srbije. Draga je, kao što se Milan I plašio, počela aktivno da se meša u državnu politiku, manipulišući svojim mužem po sopstvenom nahođenju. Po kraljičinom naređenju, izvršena je masovna zamena starog vojnog osoblja Milana I pristalicama braće Lunjevica.
Godine 1901, kralj Aleksandar je održao govor sa prestola, objavljujući osnivanje Senata, čije će članove imenovati monarh. Takođe je objavio narodu radosnu vest: kraljica Draga očekuje dete.
Ubrzo je postalo jasno da je trudnoća Njenog Veličanstva bila lažna. Izgleda da su ženi menstruacije prestale zbog endokrinih poremećaja i problema sa varenjem, što je dovelo do dodatnog povećanja telesne težine. Međutim, lekar je pogrešno identifikovao uvećane masne naslage kao rast abdomena povezan sa trudnoćom, a pokretljivost creva i nadutost, kao pokrete fetusa.
Takođe postoji mogućnost da je Draga namerno obmanula kralja u vezi sa svojom trudnoćom.
Ipak, počinjeno je mračno delo: kralj je lagao svoj narod, kao i celu Evropu. To je izazvalo ogroman skandal.
Bilo namerne ili nenamerne, laži o nasledniku potkopale su ugled kraljevskog para. Ozloglašeni Aleksandar i Dragun više nisu bili pozivani u Beč i, što je još važnije za Srbiju, u Sankt Peterburg.
U Srbiji, Dragina lažna trudnoća postala je izvor ismevanja. Vratio se i njen stari nadimak „Debela“.
Nezadovoljstvo kraljevskim parom je raslo iz dana u dan. Aleksandar, izgubivši nadu da će dobiti naslednika i plašeći se radikalnih osećanja srpskog društva, objavio je spremnost da prenese svoja prava na presto crnogorskom princu Mirku. Ali to je bilo uzalud.
Postepeno, ali neizbežno, skovana je okrutna zavera protiv kraljevskog para, koja je ušla u istoriju kao Majski prevrat.
Zaveru su predvodile pristalice dinastije Karađorđević, koje su stvorile ozloglašenu srpsku organizaciju „Crna ruka“.
U noći 29. maja 1903. godine, nekoliko vojnika je upalo u kraljevsku palatu, među kojima je bio i pukovnik Aleksandar Mašin, brat Draginog prvog muža. Kralj, kraljica, kao i premijer Cincar-Marković i ministar rata Pavlović, koji su takođe bili prisutni, posečeni su sabljama.
Prema rečima očevidaca, Draga je branila svog muža do samog kraja, bukvalno primajući udarce oštrih sečiva namenjenih kralju.
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