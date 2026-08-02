Čitava zemlja se smejala kraljici. Naravno! Javno je objavila da je trudna , samo da bi otkrila da je „ beba“ samo masna naslaga , a „fetalni pokreti“ samo klokotanje gasova u crevima Njenog Veličanstva !

Novinari su vežbali svoju duhovitost, a Draga se setila nadimka koji joj je njen prvi okrutni muž dao mnogo godina ranije. „Debela“, nazvao ju je, kada je još bila mlada, sveža i lepa. Da, bila je malo punačka, ali to nije umanjivalo njen izgled.

Ni njen muž niti smeli „radnici pera“ u štampi nisu znali da će njihova duhovitost dovesti do strašnih posledica i da će se njihovi podsmevajući članci o „lažnoj trudnoći“ pretvoriti u veliku katastrofu.

Ko je bila Draga i kako je dospela na tron

Draga Lunjevica je rođena 11. septembra 1861. godine u gradu Gornjem Milanovcu u Kneževini Srbiji. Njen otac, Panta Lunjevica, bio je gradski okružni upravnik i, istovremeno, vojvoda Đorđa Karađorđa, prvog vođe Srbije, vođe prvog srpskog ustanka protiv Osmanskog carstva i osnivača kraljevske dinastije Karađorđević.

Panta Lunjevica i njegova žena Anđelija već su imali petoro dece — tri devojčice i dva dečaka. Draga je bila najmlađa i, kao i obično, cela porodica ju je obožavala i mazila. To često nije koristilo devojčici, jer je stalno dobijala „nešto slatko“ — kolačiće, bombone. Kao rezultat toga, Draga je bila prilično punačka.

Kada je Draga imala devet godina, roditelji su je poslali u Beograd na školovanje. U prestonici kneževine završila je školu, a zatim pohađala ženski kurs.