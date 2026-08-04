Alu folija je jedan od onih predmeta koje svakodnevno koristimo, a retko kada razmišljamo da li je upotrebljavamo na pravi način.

Godinama se po kuhinjama prenosi isto pravilo – da sjajna i mat strana imaju različite namene.

Mnogi pažljivo okreću foliju kada pokrivaju pleh, umotavaju ostatke hrane ili čuvaju namirnice, verujući da je jedna strana „prava“.

Ipak, odgovor nije baš onakav kakav većina očekuje. Razlika između dve površine postoji, ali razlog za nju mnogi nikada nisu čuli.

Zašto alu folija ima sjajnu i mat stranu

Razlika nastaje tokom proizvodnje, a ne zbog dve kuhinjske namene. Dva tanka lista prolaze zajedno između valjaka.

Strana uz uglačani valjak postaje sjajna, dok površina okrenuta ka drugom listu ostaje mat. Obe strane imaju isti sastav.

Koja strana alu folije ide ka hrani tokom pečenja

Kod obične alu folije nije bitno koja je strana okrenuta ka hrani. Sjajna i mat površina podjednako dobro pokrivaju pleh, čuvaju paru i sprečavaju prebrzo tamnjenje jela.

Iako sjajna površina malo drugačije odbija toplotu, ta razlika je u običnoj kućnoj rerni toliko mala da je nećete primetiti na gotovom jelu.

Više vremena trošimo okrećući foliju nego proveravajući da li je dobro zatvorena oko posude. Kod podvarka ili mesa iz male rerne, dobro zavijene ivice čuvaju vlagu mnogo više nego sjaj površine.

Kada mat strana zaista mora da dodiruje hranu

Izuzetak je nelepljiva aluminijumska folija, jer proizvođač premaz nanosi samo na jednu površinu. Na pakovanju obično piše koja strana ide uz namirnice, a često je to mat strana.

Pratite oznaku na kutiji, jer boja sama nije pouzdan vodič.

Najveći problem nije pogrešno okretanje, problem je pogrešna namena. Folija ne menja papir za pečenje kada spremate lepljivo testo, niti svaki pleh mora da bude obložen.

Bez jasne oznake „non-stick“, namirnice mogu da se zalepe za obe površine.

Kako se koristi alu folija bez skupljih grešaka

Upotreba aluminijumske folije za pečenje ima smisla kada pokrivate posudu, zavijate povrće ili štitite koru pred kraj pečenja.

Ostavite malo prostora iznad hrane kako para ne bi slepila foliju za sir ili testo. Za oštre ivice stavite dva sloja, jer se tanak list lako pocepa.

Kiselina menja stvar. Paradajz, limun, sirće i slana marinada mogu reagovati sa aluminijumom tokom dužeg dodira.

Za takva jela koristite staklenu posudu sa poklopcem ili prvo postavite papir za pečenje, pa preko njega foliju. Folija tada ne dodiruje hranu.

Gde folija leti pravi više štete nego koristi

Tokom avgusta lako je prekriti topao ostatak ručka i odmah ga staviti u frižider. Sačekajte da prestane jaka para, zatim hranu prebacite u posudu koja se zatvara.

Alu folija preko činije nije hermetički poklopac, naročito u prepunom frižideru malog stana.

Zato sledeći put nećete morati da razmišljate koju stranu alu folije okrećete. Najveća greška nije izbor sjajne ili mat površine, već verovanje da one imaju potpuno različite namene.

Kod obične folije važnije je dobro zaštititi hranu, zatvoriti ivice i koristiti je za ono čemu je namenjena.