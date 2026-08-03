Postoje biljke za koje se veruje da donose sreću, to su Spathiphyllum (Ženska sreća) ili krasula (koja se naziva i parica jer se veruje da donosi pare u kuću), ali postoje i one biljke za koje su naše bake verovale da uništavaju žensku sreću.
Evo o kojim biljkama je reč:
Monstera
Zimzelena loza sa rezbarenim listovima koja se savršeno uklapa u svaki enterijer, naši stari su je klasifikovali i kao "ubicu muževa". Sujeverni ljudi je nikada ne bi stavili u spavaću sobu, gde bi sigurno poremetila ljubavni život para. A najsujeverniji uopšte ne bi dozvolili ovom „čudovištu“ da pusti i jedan list u njihovom domu. To je verovatno zbog toksičnosti biljke: međućelijski prostori njenih listova sadrže tanke, igličaste formacije kalcijum oksalata. Ako dođu u kontakt sa sluzokožom, mogu izazvati iritaciju i otok, a kod životinja koje grickaju lišće mogu izazvati trovanje. Srećom, pametni kućni ljubimci retko se upuštaju u tako glupo ponašanje.
Difenbahija
Ova biljka, koja potiče iz tropskih šuma Južne i Centralne Amerike, poznata je kao „cvet celibata“, pa se mladim neudatim devojkama ne preporučuje da je imaju u svojim domovima.
Sok biljke se odavno koristi za lov i kontracepciju, pa čak i dodaje u hranu neprijatelja. Mlečni sok difenbahije sadrži toksične supstance: može izazvati dermatitis, opekotine, alergijske reakcije, pa čak i slepilo ako dospe u oči. Verovatno su upravo ova jeziva svojstva cveta osnova ovih sujeverja.
Bršljan
Kralj cveća koje ubija ljude. Stekao je reputaciju energetskog vampira, crpeći energiju isključivo od muškaraca koji dele njegovu teritoriju. Veruje se da što su listovi tamniji, veća je pretnja koju lijana predstavlja. A ako naraste do impresivne veličine, katastrofa je neizbežna. Verovanje kaže, ako žena uzgaja ovu biljku, muž će naputiti kuću pre ili kasnije.
Hibiskus
Nije poznato ko je, i u kom trenutku, odlučio da je divna kineska ruža sa svojim šarmantnim crvenim cvetovima izaziva porodične svađe. Ali, prema sujeverju, ako hibiskus „živi“ sa vama, ishod bilo kakvih svađa je jedan: čovek će pobeći od kuće.
Scindapsus
Jugoistočna Azija nam je dala pegavi scindapsus, omiljenu kućnu biljku ljubitelja cveća širom sveta. Ali usamljeni listovi izazivaju asocijacije na žene nesrećne u ljubavi, a neki čak vide sličnost sa muškim genitalijama. Biljka je otrovna za kućne ljubimce.
Fikus
U Kini, fikus je porodična amajlija koja se daje mladencima sa željom za zdravom decom. Tajlanđani mu pripisuju sposobnost da odbija zle duhove, ali Sloveni, iz nekog razloga, veruju da se takmiči sa muškarcima i drži ih napolju. A ako se nesrećnik zadrži u kući, neće dugo trajati: uskoro će uslediti svađe, koje će na kraju izbaciti stranca. Fikus Bendžamina je stekao posebno lošu reputaciju.
Čempres
Pa zašto nam je nevini čempres toliko odvratan? Reputacija ovog žbuna kao ubice muževa verovatno potiče od navike južnjaka da ga sade na grobovima. Štaviše, stari Grci i Rimljani su ukrašavali svoje domove granama kao znak žalosti za pokojnikom i stavljali ih u grobnice mrtvih.
Međutim, u Bibliji, čempres je jedna od biljaka Edenskog vrta, koja se, uzgred budi rečeno, često koristi za izradu naprsnih krstova. Stoga je negativna energija ovog ukrasnog grmlja veoma sumnjiva.
Sansevijerija, ili svekrvin jezik
Dugačak jezik svekrve nikada nije dobra stvar! Naše prabake su verovale da sansevierija, poput večno nezadovoljne majke, izaziva beskrajne sitne svađe oko domaćih stvari, unoseći razdor u čvrstu porodicu. Ali Kineskinje se ne slažu: one veruju da cvet, naprotiv, upija negativnu energiju u domu poput sunđera, smanjujući napetost.
Ukratko: taj cvet koji ubija muževe i toliko raduje vaše oči i podiže raspoloženje članova vaše porodice verovatno je nepravedno optužen za grehe. Njegove stabljike i listovi mogu biti otrovni, u kom slučaju ne bi trebalo da ga žvaćete ili cepate. Međutim, ako imate kućne ljubimce, istina je da je neke cvetove najbolje zameniti bezbednijim i podjednako lepim alternativama. Što se tiče sujeverja... malo je verovatno da bilo koja mala biljka ima veću moć nad vašim mužem ili dečkom od vas.
(Woman.ru)
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