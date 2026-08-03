Ova biljka, koja potiče iz tropskih šuma Južne i Centralne Amerike, poznata je kao „ cvet celibata “, pa se mladim neudatim devojkama ne preporučuje da je imaju u svojim domovima.

Sok biljke se odavno koristi za lov i kontracepciju , pa čak i dodaje u hranu neprijatelja. Mlečni sok difenbahije sadrži toksične supstance: može izazvati dermatitis, opekotine, alergijske reakcije , pa čak i slepilo ako dospe u oči. Verovatno su upravo ova jeziva svojstva cveta osnova ovih sujeverja.

Bršljan

Kralj cveća koje ubija ljude. Stekao je reputaciju energetskog vampira, crpeći energiju isključivo od muškaraca koji dele njegovu teritoriju. Veruje se da što su listovi tamniji, veća je pretnja koju lijana predstavlja. A ako naraste do impresivne veličine, katastrofa je neizbežna. Verovanje kaže, ako žena uzgaja ovu biljku, muž će naputiti kuću pre ili kasnije.

Hibiskus

Nije poznato ko je, i u kom trenutku, odlučio da je divna kineska ruža sa svojim šarmantnim crvenim cvetovima izaziva porodične svađe. Ali, prema sujeverju, ako hibiskus „živi“ sa vama, ishod bilo kakvih svađa je jedan: čovek će pobeći od kuće.

Scindapsus

Jugoistočna Azija nam je dala pegavi scindapsus, omiljenu kućnu biljku ljubitelja cveća širom sveta. Ali usamljeni listovi izazivaju asocijacije na žene nesrećne u ljubavi, a neki čak vide sličnost sa muškim genitalijama. Biljka je otrovna za kućne ljubimce. Fikus