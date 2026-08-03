Znamo da ribu danas redovno ljudi kupuju, naročito u vreme posta.

Ono što može mnogima da predstavlja problem jeste prepoznavanje da li je sveža ili nije.

Jedna stvar na njoj će vam ukazati na to.

Riba je veoma osetljiva namirnica, pa je važno da prepoznate koliko dugo stoji u vitrini u marketu ili na pijačnoj tezgi, isto kao kada kupujete meso.

Iako je napolju sveže, to ne znači da se treba osloniti na hladnoću kada je reć o svežini i bezbednosti namirnica, posebno onih osetljivih i kvarljivih Koliko god da ste sigurni u to da vašem marketu ili na pijaci prodaju samo svežu ribu, trebalo bi da znate kako da prepoznate namirnicu koja vam neće praviti probleme.

Riba je veoma osetljiva namirnica, pa je važno da prepoznate koliko dugo stoji u vitrini u marketu ili na pijačnoj tezgi, isto kao kada kupujete meso. Evo kako da prepoznate da li je sveža:

Sveža riba je sjajna, škrge su crvene i oseća se miris mora. Što je njena koža bleđa i manje sjajna – to je starija i sumnjivijeg kvaliteta. Kada birate ribu, pogledajte njene oči, jer su sveže oči izbuljene, providne i sjajne, a zenica crna. Ukoliko oči imaju mlečnu boju i zamućenu rožnjaču, onda je nikako ne kupujte jer definitivno nije sveža, a možda i pokvarena.

Škrge moraju biti jarkocrvene, nikako žućkaste.

Potpuno sveža morska riba miriše na more, malo starija može da izgubi taj miris, ali razlog za zabrinutost treba da se pojavi kada zamiriše nekako kiselo.