Pravi biser domaće poslastičarske tradicije, koji već decenijama zauzima počasno na prazničnim i svečanim trpezama širom Balkana. Iako naziv asocira na zimu i krznene šubare, ovaj desert obožavaju svi, bez obzira na godišnje doba.

Spoj mekanog biskvita, bogatog fila od kokosa i čokolade, i prepoznatljivog, raskošnog izgleda čini ga neodoljivim. Ruske kape su savršen balans između estetike i ukusa – svaka "kapa" je mala torta za sebe. Bilo da ih pravite za goste ili da obradujete svoje ukućane, uspeh je zagarantovan.

Vreme pripreme:

45 minuta

Sastojci:

Za biskvit:

6 jaja

8 kašika šećera

200 gr brašna

3 kašike kakaa

1 prašak za pecivo

Za fil:

500 ml mleka

2 kašike brašna

3 kašike gustina

6 kašika šećera

1 vanilin šećer

150 gr bele čokolade

200 gr putera

70 gr kokosa za valjanje šubara

Za glazuru:

100 gr crne čokolade

3 kašike ulja

Priprema:

1. U šerpu sipajte polovinu mleka i stavite da se greje. U ostatak mleka dodajte brašno, gustin, šećer i vanilin šećer. Kada mleko provri, dodajte smesu sa brašnom i skuvajte gusti fil.

2. Sklonite sa vatre i u vrući fil dodajte belu čokoladu i izmešajte da se sjedini. Fil pokrijte prijanjajućom folijom i ostavite da se hladi na sobnoj temepraturi.

3. Dok se fil hladi, pripremite biskvit. Odvojte belanca od žumanaca, pa belanca umutite sa šećerom u čvrst sneg. Dodajte žumanca, pa sve sjedinite miskerom, a potom dodajte brašno, kakao prah, prašak za pecivo, ulje i vodu, pa sve umešajte žicom, kako bi masa ostala prozračna.

4. Pleh u kom ćete peći obložite papirom za pečenje, pa preručite smesu i pecite u zagrejanoj rerni 20 minuta na 200 stepeni. Ohlađen biskvit čašom ili okruglim kalupom isecite na što više krugova. Svaki krug biskvita poprečno isecite nožem. Ohlađeni fil umutite mikserom, pa mu postepeno dodajte puter sve vreme muteći.

5. Ohladite ga u frižideru da se stegne toliko da njime možete lako da mažete biskvit. Na jedan krug stavite punu kašičicu fila, preklopite sa drugim krugom, pa bočne strane premažite filom i uvaljajte u kokos. Čokoladu sa uljem otopite na pari, pa na svaki kolač sipajte po jednu kašičicu čokolade i pažljivo rasporedite do ivica. Gotove šubare stavite u posudu sa poklopcem i držite ih u frižideru do služenja.