Češko selo, skriveni dragulj Vojvodine, nalazi se na samo sat vremena od Beograda i pravo je mesto ukoliko tražite beg od gradske vreve. Češko Selo je mesto gde se tradicija i kultura čuvaju u svakom njegovom uglu. "Fabijan" je naziv po kom je ovo mesto takođe poznato, jer je tako zvano nakon vremena Austrougraske, kada je nosio zvaničan naziv "Ablian".

Sa nešto manje od 40 stanovnika, od kojih su najviše Česi, selo pruža autentično iskustvo i priliku da se upoznate sa češkom kulturom u Srbiji. Osim toga, selo nudi i festivalsku atmosferu tokom leta, privlačeći posetioce događajima. Osim tišine i prirode, selo se ponosi svojom katoličkom crkvom posvećenom Svetom Janu Nepomuku iz 1901. godine i etno muzejom koji čuva 200 godina dugu tradiciju.

Kako selo predstavlja svojevrsnu oazu mira sa nedirnutom prirodom, leti ga tradicionalno pohode i izviđači iz Češke, ali i mladi avanturisti iz naše zemlje i regiona. Poznato je i po manifestaciji "Paprikašijada", kada se krčka nekoliko desetina kotlića sa dobro oljućenom piletinom.

Sve ostale dane Češko Selo tihuje, ljudi se bave poljoprivredom i čekaju da zima prođe. U mestu postoje samo tri ulice nazvane po bitnim ličnostima češke istorije - Tomaša Gariga Masarika, Jana Husa i Vaclava Havela. Masarik je bio borac za samostalnost Čeha i Slovaka i prvi predsednik Čehoslovačke. Jan Hus je bio češki sveštenik i filozof, prvi reformator katolicizma. Vaclav Havel bio je pisac, disident i prvi predsednik Čehoslovačke posle pada komunizma.