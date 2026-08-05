Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svete mučenike Trofima.Teofila i još 13 s njima. Ovi mučenici nastradali su u Likiji u vreme cara Dioklecijana. Uzrok njihovog stradanja bila je činjenica da nikako nisu hteli da se odreknu Hrista, niti da prinose žrtve idolima.

Zbog ovoga su stavljeni na razne muke: tukli su ih kamenjem, strugali oštrim gvožđem, prebili im kolena, i najzad tako izmučene i više mrtve nego žive bacili ih u oganj.

Sila Božja sačuva ih je nepovređene u ognju,a tada su ih izvadili i mačem posekli, ali ih je Gospod proslavio i na zemlji i u svom nebeskom carstvu. Verovanje i običaj su strogi i veruje se da svi sutra treba da izgovore moćnu molitvu za spasenje duše: