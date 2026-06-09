"Narkomani su specifična grupa i ako ih je istovremeno više na jednom mestu, teško ih je duhovno savladati da bi im se pomoglo u prevazilaženju tog zla. Zato je među štićenicima više onih sa duševnim demonskim problemima", dodaje otac Gerasim.

Iskustvo Marije iz Banjaluke

U dupke punoj crkvi, dok sveštenoslužitelji čitaju molitve, skoro neprekidno čuju se nekontrolisani krici, zapomaganja i kuknjava. Jedna od vernica, koju su povremeno izvodili iz crkve, jer je strašno zapomagala, nakon bogosluženja reče da je doživela "svojevrsno strujanje nekog čudnog duhovnog fluida". Najpre oko sebe, a zatim i u sopstvenom srcu i glavi i da se posle toga potpuno smirila.

"Muž me doveo, jer mi se već dugo naizmenično smenjuju stanja depresivne potištenosti i afektivne napetosti. Lekovi slabo pomažu. Ovde sam prvi put i ovo je nestvarno iskustvo. Molitve izuzetno snažno deluju na mene. Osećam se mnogo bolje i nastaviću da dolazim svake druge subote", kaže Marija iz Banjaluke.

U ovom manastiru se uz posebne molitve bolesnim ljudima osvećenim uljem iscrtava krst na čelu, kao deo obreda za izlečenje.

U ovom manastiru spas traže i oni koji veruju da su ih zaposeli đavoli.

Krst na stomaku

U masi ima i majki s decom, invalida, mladići zadižu košulje i mole sveštenika da im uljem krst nacrta na stomaku. Jedna starija žena sve vreme drži ispred sebe devojku, a ona gleda oko sebe, kao da ne zna gde se nalazi… Pored elegantnog sedog čoveka stoji mladić.

Prvo su nepomični, a zatim mladić sve češće pruža ruku ka zabrađenoj ženi ispred sebe. Počinje da se oglašava kricima. Tada mu pride arhimandrit Isaija. Uzme mu glavu među šake, palčevima pritisne početke obrva, i mladić ućuti.

Iskustvo Milice koja je došla u manastir sa bolesnim mužem

Na forumu ana.rs, jedna Milica je podelila svoje iskustvo i mnoge ljude zbog toga frapirala.

Kada sam prvi put čula za isceljujuće molitve koje se održavaju u manastiru u blizini Šapca, nisam bila sigurna u njihovu moć. Međutim, očaj i vera u Boga vodili su me da pokušam sve kako bih pomogla svom mužu koji je bolovao od agresivnog oblika karcinoma pluća.