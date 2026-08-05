- Ovo je zaista nestvarno, pogled je velilčanstven a fotografije sjajne. Drago nam je što je Srbija dobila jedan ovakav vidikovac, to je popularno u svetu. Meni je sada mnogo lepše nego ranije, iskreno. Priroda je tu, ali i ovaj stakleni vidikovac doprinosi da utisak bude savršen, kaže za RINU Milica iz Beograda.

Veliko interesovanje već u prvim danima rada potvrđuje da je novi vidikovac postao novi simbol turističke ponude Čačka i jedan od najatraktivnijih lokaliteta u Srbiji.

- Interesovanje je ogromno i pokazalo se da je ova atrakcija opravdala sva očekivanja. Odavde se pruža jedinstven pogled na meandre Zapadne Morave, Ovčarsko-kablarsku klisuru, srpsku Svetu Goru sa deset manastira, ali i na moderne saobraćajnice koje povezuju ovaj kraj Srbije. Upravo taj spoj prirode, duhovnosti i savremene infrastrukture čini ovo mesto posebnim, rekao je Vojin Jakovljević, direktor Turističke organizacije Čačka.

Jakovljević podseća da posetioci, osim vidikovca, mogu da obiđu i Prirodnjački centar u Ovčar Banji, provozaju se katamaranom Zapadnom Moravom, posete manastire Ovčarsko-kablarske klisure i upoznaju bogatu turističku ponudu ovog kraja.

- Poseban doživljaj pruža upravo staklena platforma ispod koje se nalazi više od 200 metara duboka litica. U okviru kompleksa radi i info-centar Turističke organizacije Čačka, gde posetioci mogu dobiti sve informacije i kupiti autentične suvenire. Pozivamo sve da nas posete svakog dana od 10 do 19 časova, a vikendom od 9 do 19 časova, dodao je Jakovljević.

Podsećamo posetioce da je ulaz na vidikovac besplatan do petka, što je idealna prilika da uživaju u jedinstvenom pogledu i prirodnim lepotama Kablara.