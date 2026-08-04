Domaćice se svakodnevno muče sa pranjem veša.

Obično kada ga izvade iz mašine ne bude opran kako treba ili nema miris svežine.

Da bi to sprečili potrebno je da dodate jedan začin u veš mašinu.

Trik koji će značiti svima.

Brojni trikovi kao spas u kući uvek su nepresušna tema koja muči mnoge od nas, a ako ste jedni od onih koji imaju večiti problem sa pranjem veša i plaše se da ga ne ofarbaju, ovo će vam sigurno pomoći.

Verovatno vam nije bilo ni na kraj pameti da stavite lovorov list u veš mašinu, on nema efekat omekšivača niti će ostaviti neki miris, već će sačuvati boju odeće ili je vratiti ukoliko je nestala prethodnim pranjima.

Lovorov list možete staviti direktno u mašinu za veš, ali mnogo bolji efekat ćete dobiti ako veš potopite u lonac napunjenim vodom.

Možete uzeti i do deset listova lovora, sve zavisi koliko veša imate, najpre ih prokuvajte u vodi. Kada se voda ohladi, u istu potopite veš i ostavite nekoliko sati da odstoji. Možete nekoliko put rukom promešati, a potom dobro iscedite i stavite u mašinu.

Trikovi tokom pranja veša

Ovo će biti najefikasnije sa belom odećom, a treba znati i da je biber još jedan začin koji je odličan u kupatilu.