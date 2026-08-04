U blizini Kosmaja, u selu Nemenikuću kod Sopota, krije se jedna neobična i manje poznata priča o "Kleopatrinoj česmi". Međutim, ova česma nije posvećena egipatskoj Kleopatri, već srpskoj princezi Kleopatri Karađorđević, ćerki kneza Aleksandra i kneginje Perside.