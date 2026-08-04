Princeza Kleopatra bila je poznata po svojoj lepoti, obrazovanju i ljubaznosti još od najranijih dana. Prema predanju, knez Mihajlo joj je čak posvetio pesmu "Što se bore misli moje", ali njihova veza nije bila moguća, te se Kleopatra ubrzo udala za drugog.

Umrla od tuberkuloze sa samo 20 godina

Nažalost, njen život prerano je prekinula bolest - preminula je od tuberkuloze sa samo 20 godina.

Kada je njeno telo nošeno na sahranu, povorka se zaustavila u porti Crkve Svetih Apostola Petra i Pavla, gde su meštani pokazali veliko poštovanje - izvezli su svileni pokrov za pokojnu princezu.

Dirnuti ovim gestom, roditelji su podigli česmu na mestu gde je princeza poslednji put prespavala.