General Petar Živković (1879-1947) jedna je od najkontroverznijih figura u državi između dva svetska rata. Ujedno jedna je i od najmoćnijih jer je skoro čitavu karijeru, vojnu i političku, proveo u samom vrhu države, bio je komandant kraljeve garde, upravnik dvora, ministar unutrašnjih poslova, vojske i mornarice, kao i predsednik vlade.

Njegovo učešće u Majskom prevratu se često ističe u smislu da je upravo on bio taj koji je zaverenicima otvorio kapiju, ali to nije dokazano. Svejedno, zbog toga mu je ostao nadimak Pera Kapija. Ipak, Živković će najviše ostati upamćen kao Pera „furundžija“ ili Pera „peder“ zbog stalnih glasina o njegovoj navodnoj homoseksualnosti koje su kolale, kako beogradskom čaršijom tako i u vojnim i političkim krugovima.

Živković potiče iz patrijarhalne porodice iz Negotina, a majka Sara je poreklom bila iz okoline Tetova. Došao je u Beograd iz Zaječara, gde je završio gimnaziju i na jesen 1897. godine upisao Vojnu akademiju kao pitomac 30. klase. Nakon diplomiranja, brzo je napredovao u službi, a završio je i dodatno školovanje u okviru 14. klase Više škole Vojne akademije. Od 1907. do 1909. godine je bio na usavršavanju u Francuskoj. Imao je čin kapetana već 1910. godine, pukovnika 1915, a zatim he bio divizijski general.

Iako smatran za političkog analfabetu, Živković se odlično snalazio u političkom životu kraljevine, smatran je za energičnog i sposobnog organizatora, fanatično posvećenog svom poslu. Red, rad i disciplina bili su njegov lični i profesionalni kredo, ustajao je u 5 sati ujutro, „kada već obično zvoni po momka da naloži peć i donese kafu“, a na spavanje je obično odlazio oko 10 sati uveče. I kada bi se na balovima i proslavama zadržao i do 4 ujutro, uvek je ustajao u isto vreme.

Iako strog prema svojim podređenima i saradnicima uopšte, bio je mekan prema strancima, naročito prema stranim novinarima. Nakon što je uradio intervju s njim, dopisnik „Dojče algemajne cajtunga“ bio je oduševljen njegovim pruskim stavom i tačnošću, a ostao je i jedan malo patetični zapis o generalovoj fizionomiji, gde Nemac primećuje kako Živkovićeve oči „tako veselo blistaju“ i osmeh mu je „detinjski blažen“.