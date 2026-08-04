Srećom, postoji jednostavan trik koji može pomoći da osetljivije biljke prežive i duže odsustvo, a potrebna vam je samo obična providna plastična kesa!

Napravite mini-staklenik za biljke

Biljke koje prirodno uspevaju u vlažnim tropskim područjima, poput paprati, kalateje, fitonije ili marante, mnogo teže podnose suv vazduh i nedostatak vode. Njima možete napraviti svojevrsni mini-staklenik koji će zadržati vlagu i stvoriti uslove slične onima koje ove biljke imaju u prirodi.

Pre nego što krenete na put, biljku dobro zalijte tako da zemlja bude ravnomerno natopljena.

Zatim preko cele saksije i biljke pažljivo navucite veću providnu plastičnu kesu i lagano je pričvrstite pri dnu saksije. Važno je da kesa bude dovoljno velika kako listovi ne bi bili pritisnuti uz plastiku.

Kad je biljka zatvorena u providnu kesu, stvara se efekat staklene bašte. Voda iz zemlje i listova postepeno isparava, ali ne odlazi uvis kroz prostoriju, već se kondenzuje na unutrašnjoj strani plastike i vraća nazad u zemlju u obliku sitnih kapljica.

Na taj način nastaje zatvoren ciklus vlage, koji biljci omogućava da mnogo sporije troši vodu, pa ovakav sistem može da održi odgovarajuću vlažnost i po nekoliko nedelja, u zavisnosti od temperature prostorije i veličine biljke.