Odlazak na letovanje pored zadovoljstva često izaziva i brigu zbog biljaka i njihovog redovnog zalivanja. Ukoliko nemate nikoga ko bi mogao da ih obilazi i vodi računa imaju li dovoljno vode, muka vas hvata i pri pomisli na odmor.
Dok neke vrste mogu da izdrže desetak dana bez vode, druge veoma brzo počinju da venu, naročito ako su temperature visoke, kao što je slučaj ovih dana zbog toplotnog talasa koji je zahvatio Srbiju.
Srećom, postoji jednostavan trik koji može pomoći da osetljivije biljke prežive i duže odsustvo, a potrebna vam je samo obična providna plastična kesa!
Napravite mini-staklenik za biljke
Biljke koje prirodno uspevaju u vlažnim tropskim područjima, poput paprati, kalateje, fitonije ili marante, mnogo teže podnose suv vazduh i nedostatak vode. Njima možete napraviti svojevrsni mini-staklenik koji će zadržati vlagu i stvoriti uslove slične onima koje ove biljke imaju u prirodi.
Pre nego što krenete na put, biljku dobro zalijte tako da zemlja bude ravnomerno natopljena.
Zatim preko cele saksije i biljke pažljivo navucite veću providnu plastičnu kesu i lagano je pričvrstite pri dnu saksije. Važno je da kesa bude dovoljno velika kako listovi ne bi bili pritisnuti uz plastiku.
Kad je biljka zatvorena u providnu kesu, stvara se efekat staklene bašte. Voda iz zemlje i listova postepeno isparava, ali ne odlazi uvis kroz prostoriju, već se kondenzuje na unutrašnjoj strani plastike i vraća nazad u zemlju u obliku sitnih kapljica.
Na taj način nastaje zatvoren ciklus vlage, koji biljci omogućava da mnogo sporije troši vodu, pa ovakav sistem može da održi odgovarajuću vlažnost i po nekoliko nedelja, u zavisnosti od temperature prostorije i veličine biljke.
Gde treba da stoji improvizovani staklenik?
Mini-staklenik neće imati efekta ako biljka stoji na direktnom suncu, pošto zbog visokih temperatura unutrašnjost kese može da se pregreje, što može da ošteti listove.
Najbolje je da saksiju premestite na svetlo mesto bez direktnih sunčevih zraka, a idealna je prostorija u kojoj temperatura nije previsoka, dok je svetlost difuzna.
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