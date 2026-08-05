Lekovita svojstva, kažu, bila su poznata i u rimsko doba, a o lekovitim svojstvima ove banje zapise je ostavio i čuveni Feliks Kanic, koji je bio austrougarski putopisac, arheolog i etnolog i jedan od najvećih poznavalaca jugoistočne Evrope.

U improvizovanom bazenu spas od vrućina, ali i lek za reumatske tegobe meštani Knjaževca i okolne traže od ranog proleća, pa do kasne jeseni. U neposrednoj blizini je i u ugostiteljski objekat, a priprema se i izgradnja modernog spa centra.

Ranije vršene analize pokazale su da su termalne vode bogate magnezijumom, selenom, manganom, flurom, kao i radonom, zbog čega se preporučuje boravak u vodi u kraćim intervalima.

Bobanu Ivankoviću iz Knjaževca pre pet godina dijagnostifikovana je multipleks skleroza. Kaže da na kupalište u Rgošte dolazi da „napuni baterije”, kao i da se nakon kupanja u ovoj lekovitnoj vodi oseća bolje. Banju, kako kaže, posećuje dva do tri puta nedeljno.

„Ovde smo odrasli svi. Ovo je lekovita voda, leči bolesti kostiju. Dolazim ovde, okupam se dva – tri puta po petnaest do dvadeset minuta, toliko je preporučljivo da se ostane u vodi – posle toga kao utiče na nervni sistem i ko je ima srčane tegobe ne bi smeo da ostane duże. Ja sam konkretno primetio kada se okupam u ovoj vodi da mi je bolje, kao da sam napunio baterije”, kazao je Boban Ivanković iz Knjaževca za Danas.

Nedaleko od improvizovanog bazena u Rgoškoj banji uređeno je i kupalište Banjica, a olimpijski bazen puni se vodom sa termalnih izvorišta.

Mnogi Knjaževčani radije borave na kupalištu u Banjici, ali ima i onih koji smatraju da su izvorišta na Rgoškom kupalištu nezamenljiva.

Miljan Veličković dolazi na kupalište sa suprugom i decom. Veruje da su su lekovita svojstva blagotvorna za zdravlje njegove porodice i rado tu provodi vreme.

„Skoro svakodnevno sam ovde, na kupalištu. Nekada dolazimo češće, nekada ređe, sve zavisi od vremena. Voda je dobra za reumu, za bolesti kostiju, prečišćava organizam – ima dosta magnezijuma. Voda je lekovita i zato ljudi i dolaze”, istakao je Miljan Veličković.

Sa izgradnom novog, savremenog spa centra Rgoško kupalište verovatno će utonuti u zaborav, a meštani se nadaju da će sa izgradnom hotela doći i turisti iż svih krajeva Srbije, ali i sveta, te da će ovaj kraj oživeti.